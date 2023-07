Niemcy: Na kąpieliskach w Badenii-Wirtembergii, tak jak w Berlinie, często dochodzi do bójek i napaści

Nie tylko w Berlinie, ale również w Badenii-Wirtembergii często dochodzi do bójek lub napaści na tle seksualnym na kąpieliskach. Na przykład na odkrytym basenie w Mannheim doszło niedawno do masowej bójki z udziałem 40 osób, Jednak premier landu Winfried Kretschmann uważa, że są to tylko "pojedyncze przypadki".

"Nie musimy teraz straszyć ludzi przed chodzeniem na baseny", powiedział Kretschmann agencji dpa. "Są to pojedyncze przypadki i będą one konsekwentnie badane, tak jak to zawsze robimy". Dodał, że incydenty te zostały potraktowane bardzo poważnie.

Jeśli teraz nagłaśnia się pojedyncze napaści na otwartych basenach, "tak jakby w Niemczech nie można już było spokojnie i radośnie pływać, to popełnia się błąd, zamiast konkretnie rozwiązywać problemy tam, gdzie one występują" - powiedział Kretschmann. Na przykład, jak stwierdził, istnieje znaczny niedobór ratowników. "Chodzi o to, abyśmy zasadniczo odkryli przyczyny tych agresji i napaści i walczyli z nimi".

"Gwałtowne starcia na odkrytych basenach w Berlinie trafiły niedawno na pierwsze strony gazet. Również w Badenii-Wirtembergii liczba przestępstw seksualnych, bójek i kradzieży na odkrytych basenach wzrosła od czasu pandemii" - pisze w poniedziałek portal stacji SWR.

Na przykład na odkrytym basenie w Mannheim doszło niedawno do masowej bójki z udziałem 40 osób, było co najmniej pięciu rannych. Nieznane osoby wybiły ząb ratownikowi na odkrytym basenie Malsch w pobliżu Karlsruhe, ponieważ poprosił ich o opuszczenie basenu na krótko przed jego zamknięciem - opisuje portal.

Z Berlina Berenika Lemańczyk