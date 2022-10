Niemcy: Na zjeździe Zielonych szefowa MSZ skrytykowana za eksport broni do Arabii Saudyjskiej

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podczas odbywającego się w Bonn zjazdu partii Zielonych została ostro skrytykowana za wydanie przez rząd zgody na eksport broni do Arabii Saudyjskiej oraz za mało stanowcze początkowo stanowisko w sprawie masowych protestów kobiet w Iranie – informuje w sobotę dpa.

Podczas rozpoczętego w piątek (potrwa do niedzieli) zjazdu z udziałem 800 delegatów, Zieloni "próbują pogodzić swoje pacyfistyczne poglądy z rolą partii rządzącej" - zauważa dpa.

"Nie dostarczamy broni bezpośrednio do Arabii Saudyjskiej, kraju, w którym deptane są prawa człowieka" - podkreśliła Baerbock. Jak wyjaśniała, wydanie zezwolenia na eksport było trudne dla niej i jej partyjnego kolegi - ministra gospodarki Roberta Habecka. "Potrzebujemy europejskiej współpracy zbrojeniowej, m.in. po to, by nie trzeba było obcinać wydatków socjalnych na rzecz wydatków na obronę" - dodała Baerbock, zapowiadając jednocześnie "bardziej restrykcyjną politykę zbrojeniową na przyszłość".

Jak przypomina dpa, rząd koalicji SPD, Zielonych i FDP dał niedawno zielone światło na dostawę sprzętu i amunicji o wartości 36 mln euro do Arabii Saudyjskiej w ramach "wspólnego programu z Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią".

Poprzedni rząd Niemiec, kierowany przez Angelę Merkel, w dużym stopniu wstrzymał eksport broni do Arabii Saudyjskiej, m.in. z powodu zaangażowania tego kraju w wojnę w Jemenie i zabójstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Umowa koalicyjna obecnego rządu głosi natomiast, że broń nie będzie eksportowana do krajów "bezpośrednio zaangażowanych w wojnę w Jemenie".

"Nie ma potrzeby dostaw broni do Arabii Saudyjskiej, nie ma też żadnego uzasadnienia" - podkreśliła w sobotę Jenny Laube z berlińskich Zielonych.

Baerbock skrytykowano za to, że nie jest wystarczająco krytyczna wobec rządu Turcji. Także po rozpoczęciu demonstracji w Iranie rząd Niemiec zbyt długo milczał, a także nie robi wystarczająco dużo, by odgrodzić zewnętrzne granice UE przed uchodźcami.

Zieloni podtrzymali swoje stanowisko w sprawie pomocy Ukrainie. "Niemcy muszą pomagać tam, gdzie to możliwe, ponieważ widzimy, że ta broń ratuje życie" - powiedział lider Zielonych Omid Nouripour.

Irina Szczerbakowa, współzałożycielka rosyjskiej organizacji praw człowieka Memoriał, pochwaliła współpracę z niemieckimi Zielonymi i zaapelowała o wspieranie Ukrainy w walce z Rosją. "Każdy, kto chce pokoju, musi zapewnić Ukrainie wszystko, czego potrzebuje ona do obrony przed Rosją" - stwierdziła.

W niedzielę Zieloni mają zająć się kwestiami klimatycznymi.

Marzena Szulc