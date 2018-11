Niemcy nadal pierwszym i najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla polskich inwestorów

Ponad połowa polskich spółek operujących w Niemczech (51,4 proc.) oceniła stan tamtejszej gospodarki jako „dobry”, 40 proc. jako „bardzo dobry”, reszta - jako „zadowalający”. Perspektywy na 2019 rok - w porównaniu z 2018 r.- jako „lepsze” wskazało 45,7 proc. respondentów, a bez zmian - 51,4 proc. Trzy na cztery firmy przewidują w 2019 r. większe obroty, niż w 2018 r., 43 proc. - wzrost zatrudnienia, a 50 proc. - wydatków na inwestycje.

Dlaczego zainwestowali?

Warunki prowadzenia biznesu

jakość infrastruktury transportowej, komunikacyjnej i energetycznej (75,5 proc. zadowolonych lub bardzo zadowolonych),

dyscyplina płatnicza kontrahentów i przewidywalność polityki gospodarczej (70 proc.),

przychylność administracji w obsłudze przedsiębiorców (55,7 proc.).

Jakie wady?

Niektóre wskazówki

Takie są niektóre z szeregu wniosków, jakie wynikają z analizy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonej w październiku i listopadzie.- Jest to trzecie nasze badanie, tym razem przeprowadzone wśród polskich firm, które zainwestowały w różnej formie w działalność w Niemczech - powiedział Michael Kern, dyrektor generalny AHK Polska.Ankietowano 200 firm, odpowiedzi udzieliło 70. Z szacunków Izby wynika, że na inwestycje u zachodniego sąsiada zdecydowało się ok. 1500 polskich spółek. Jest wśród nich wiele firm z sektora MŚP.Rynek niemiecki to zwykle pierwszy zagraniczny dla polskich firm, zwłaszcza MŚP.Ponad połowa badanych (54,3 proc.) wskazało, że przyczyną wejścia do Niemiec było uzyskanie dostępu do nowych klientów, a blisko co trzeci chciał zwiększyć skalę działania (31,4 proc.).W mniejszości są firmy, które jako powód ekspansji zagranicznej podały chęć pozyskania nowych kompetencji (23 proc.), a jeszcze mniej inne powody, w tym osiągnięcie w Polsce bariery rozwojowej.Jako trzy największe przewagi Niemiec, jako kraju prowadzenia biznesu, wskazano: stabilność gospodarczą (25,7 proc.), wielkość rynku (14,3 proc.) i „kooperację” urzędów z biznesem (7,1 proc.).Spośród 11 czynników atrakcyjności rynku niemieckiego, najwięcej ocen uzyskały:Wśród innych cech wymieniano m.in. mniejszą biurokrację, lepsze wsparcie ze strony państwa dla biznesu, w tym skierowane do firm wchodzących na rynek, wyższe zaawansowanie technologiczne, dyscyplinę i zorganizowanie, bardzo dobrą opiekę socjalną, itp.- Choć w Niemczech jest równie wiele nowych regulacji, jak w Polsce, to różnica jest taka, że „tam” urzędnik wyjaśnia i pomoże przedsiębiorcy zrozumieć istotę zmian, podczas gdy u nas spycha to na jego karb - mówił w debacie towarzyszącej prezentację raportu Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering. - Ale i odwrotnie, jeżeli firma nie przestrzega przepisów, kary mogą przewyższyć wartość kapitału założycielskiego.Łukasz Lubański, dyrektor ds. rozwoju Raben Management Services, nie negował, że niemiecka infrastruktura jest świetna. Jednak przypomniał, że obecnie realizowanych jest ok. 500 zadań w zakresie modernizacji autostrad, co szczególnie w zachodnich krajach powoduje gigantyczne korki i kilkugodzinne opóźnienia w dostawach transportem kołowym. - Ale też trzeba podkreślić, że ruch tranzytowy przez Niemcy przekroczył założenia sprzed kilku lat - podkreślił Lubański.Spośród czynników, warunkujących prowadzenie biznesu w Niemczech, firmy w najmniejszym stopniu akceptują wysokość kosztów płac i podatków. Po stronie minusów podkreśla się malejącą dostępność wykwalifikowanych pracowników, bowiem tylko 28,6 proc. przedsiębiorców polskich wskazało, że jest zadowolona z sytuacji rynkowej.Zdaniem Tomasza Szpikowskiego, sytuacja na rynku pracy może się poprawić w Niemczech, ponieważ są one magnesem dla wielu Ukraińców, dotychczas pracujących w Polsce. - Szczególnie, że Polska nadal nie stworzyła ani zachęt, ani ułatwień dla ich zatrudniania i osiedlania się, czego przykładem jest przekraczające rok oczekiwanie na legalizację pobytu - podkreślił Szpikowski.Według niego, do Niemiec tranzytem ruszają wykwalifikowani pracownicy, których brakuje także w Polsce, jak spawacze, monterzy, specjaliści w różnych zawodach budowlanych. Ze względu na inny standard wykształcenia i wymogów, w mniejszym stopniu taka migracja obejmie inżynierów z Ukrainy.Zdaniem Rolanda Tedorczyka z AHK Polska, liczba inwestorów w Niemczech z kapitałem polskim jest prawdopodobnie większa niż 1500. Coraz częściej dochodzi do inwestycji typu joint venture, z kapitałem mieszanym.Takim przykładem jest spółka Talixo Services (oferuje usługi transportu indywidualnego w 1000 miast na świecie z/do portów lotniczych), w której kapitał pochodzi głównie ze Szwajcarii i Niemiec, siedziba jest w Berlinie, lecz główne operacje prowadzone w Polsce, jak powiedział Michał Stępniewski-Janowski, head of integrations,Polskie firmy w Niemczech chętnie przejmują niemieckie znajdujące się w upadłości. Utrwala się też tendencja do akwizycji niemieckich firm rodzinnych, które nie mają sukcesorów, a właściciel zastrzega, że inwestor powinien pochodzić z Europy.Ogólnie założenie spółki w Niemczech zdecydowanie ułatwia zdobycie przetargu w zamówieniach publicznych. Choć rynek w UE jest otwarty, to jednak w Niemczech występuje szereg przeszkód formalnych w pozyskaniu kontraktu publicznego dla firm zagranicznych.Z dyskusji wynika też, że przyszłość współpracy firm z Polski i Niemiec leży w ściślejszym działaniu na rzecz rozwoju nowych technologii, bowiem USA i niektóre kraje azjatyckie wyprzedzają pod tym względem Europę.