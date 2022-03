Niemcy: Natalia Kliczko na wiecu solidarności z Ukrainą: to, co dzieje się teraz z moim krajem, jest straszne

W Berlinie trwa muzyczny wiec solidarności z Ukrainą "Sound of Peace" (Dźwięki pokoju). Natalia Kliczko, żona mera Kijowa Witalija Kliczki na scenie przed Bramą Brandenburską powiedziała: "to, co dzieje się teraz z moim krajem, jest straszne". Ukraina walczy obecnie "o pokój na całym świecie" - podkreśliła.

"Ważne jest, aby zobaczyć, jakie tłumy się tu gromadzą. Ważne jest, aby zobaczyć, że cały świat opowiada się za Ukrainą" - powiedziała cytowana przez dziennik "Bild" Natalia Kliczko.

Chodzi o jak najszybsze zakończenie wojny. "Dzięki jedności, jeśli wszyscy powstaniemy, uda nam się to osiągnąć". Ukraina walczy obecnie dla wszystkich ludzi, "o pokój na całym świecie" - powiedziała Kliczko.

"Tylko razem możemy zaprowadzić pokój" - dodała, dziękując tysiącom ludzi zgromadzonym na ulicy 17 Czerwca. Kliczko zapowiedziała "nową piosenkę dla mojego kraju" i zaśpiewał utwór "Better Days" - pisze "Bild".

Z Berlina Berenika Lemańczyk