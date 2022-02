Niemcy: Nie udało się zaszczepić do końca stycznia 80 proc. obywateli

Kanclerz Olaf Scholz wyznaczył cel - zaszczepić przeciwko koronawirusowi do końca stycznia 80 procent obywateli przynajmniej jedną dawką. Niewiele zabrakło do jego realizacji. Według Instytutu im. Roberta Kocha do 30 stycznia 75,8 procent Niemców zostało co najmniej raz zaszczepionych.

Odsetek osób w pełni zaszczepionych wynosi 74 procent.

Według danych RKI 20,2 mln osób w Niemczech nadal nie jest zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Spośród nich cztery miliony to dzieci w wieku do czterech lat, dla których nie ma szczepionki. Większość obecnie podawanych szczepień to szczepienia przypominające.

Już w ubiegłym tygodniu kanclerz federalny Olaf Scholz wyraził swoje niezadowolenie z postępów w szczepieniach. Kampania szczepień nie przebiega "w tempie, które byłoby konieczne", powiedział Scholz.

Poziomy szczepień w krajach związkowych nadal znacznie się różnią - informuje telewizja ARD. Na przykład w Bremie 86,7 procent mieszkańców jest w pełni zaszczepionych, w Saksonii tylko 62,7 procent.

W Kraju Saary 60,8 procent ludzi ma już szczepienia przypominające, w Saksonii tylko 42,4 procent. W całym kraju wskaźnik ten wynosi 52,8 procent.

