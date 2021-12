Niemcy nie wykluczają nowych obostrzeń jeszcze przed Bożym Narodzeniem

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premierzy krajów związkowych nie wykluczają możliwości przyjęcia przed Bożym Narodzeniem kolejnych zaostrzonych przepisów w celu zwalczania pandemii Covid-19. Na czwartkowym spotkaniu nie podjęto jednak żadnych nowych decyzji.

Scholz ogłosił wieczorem na konferencji prasowej po spotkaniu z szefami rządów krajów związkowych, że nowy zespół kryzysowy ds. koronawirusa spotka się w przyszłym tygodniu po raz pierwszy z przedstawicielami landów, aby jeszcze bardziej przyspieszyć kampanię szczepień.

W przyszłym tygodniu w Urzędzie Kanclerskim po raz pierwszy zbierze się także nowa Rada Ekspertów ds. Covid-19. Jeśli zaistnieje pilna potrzeba podjęcia nowych działań w celu zwalczania pandemii, odpowiednie kroki zostaną szybko podjęte - zapewnił Scholz.

Szef rządu federalnego ponownie zaapelował do obywateli o zaszczepienie się i powtórzył, że celem jest osiągnięcie do 30 milionów pierwszych, drugich i dodatkowych szczepień do końca roku.

W związku z zaostrzającą się sytuacją pandemiczną premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest wezwał nowy rząd federalny do szybkiego wdrożenia obowiązkowych szczepień. "Szczepienia są i pozostaną najsilniejszą bronią w walce z wirusem" - powiedział Wuest po spotkaniu.