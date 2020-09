Niemcy: Niezadowalające efekty próbnego alarmu o powszechnym zagrożeniu

Przeprowadzony w czwartek w Niemczech pierwszy ogólnopaństwowy próbny alarm o powszechnym zagrożeniu był tylko częściowo skuteczny, gdyż na wielu terenach nie ma już syren, a ostrzeżenia przez aplikacje NINA i KATWARN pojawiły się na smartfonach z półgodzinnym opóźnieniem.

Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Katastrofach (BBK) z siedzibą w Bonn wyjaśnił, że stało się tak wskutek równoczesnego wysłania znacznej liczby meldunków o zagrożeniu.

"Z pierwszych analiz wynika, że o godzinie 11 ogłoszono alarm nie tylko centralnie, ale zrobiło to także samodzielnie wiele podłączonych placówek kierowniczych, co spowodowało przeciążenie systemu. Przy następnym alarmie musi to być znacznie dokładniej uzgodnione" - powiedział prezes BBK Christoph Unger. Dodał, że trzeba również dokonać odpowiednich modyfikacji technicznych.

Alarmu nie usłyszano między innymi w Monachium, gdzie - jak poinformował rzecznik miejskiej straży pożarnej - od lat nie ma już żadnych syren. Ich stopniowy demontaż rozpoczął się wraz z zakończeniem zimnej wojny. W mediach społecznościowych wiele osób wyrażało zdziwienie, że syreny milczą. Skarżono się tam również na niezadziałanie urzędowych aplikacji ostrzegawczych.

Tak zwany dzień ostrzegawczy, który również w kolejnych latach ma przypadać w drugi czwartek września, służy sprawdzeniu niezawodności systemu ostrzegania na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof chemicznych czy ataków terrorystycznych.

Jak zaznacza agencja dpa, w innych krajach, w tym sąsiadujących z Niemcami, alarmy takie mają często rutynowy charakter. Na przykład w Holandii w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca testuje się wszystkich 3800 zainstalowanych tam syren, a w Czechach syreny odzywają się w pierwszą środę miesiąca.