Niemcy: Niezadowolenie ws. testów na Covid-19 dla transgranicznych pracowników w Saksonii

Wzrasta niezadowolenie pracowników transgranicznych i zatrudniających ich firm w Saksonii z powodu obowiązkowych testów na koronawirusa, które mają zostać wprowadzone od przyszłego tygodnia. Przedsiębiorcy i pracownicy chcą uchylenia tej regulacji - pisze portal mdr.de.

Zgodnie z landowym zarządzeniem o kwarantannie z 30 grudnia wszyscy dojeżdżający z innego kraju do pracy w Saksonii na wschodzie Niemiec od poniedziałku będą musieli być testowani na obecność koronawirusa dwa razy w tygodniu. Pracownicy mieliby przeprowadzać testy na własny koszt.

Alexander Jakschik z produkującej filtry do powietrza firmy ULT AG w Loebau uważa, że będzie to dla pracowników ogromnym wysiłkiem. Ewentualna utrata zatrudnionych byłaby dla zakładu "prawdziwa katastrofą" - mówi. Firma ma dużo zamówień, ponieważ produkuje filtry powietrza, które mogą również filtrować koronawirusy. Jak podkreśla, do realizacji zamówień potrzebuje swoich polskich pracowników.

Na wszelki wypadek ULT AG już zarezerwowało szybkie testy na koronawirusa. Jeśli regulacja wejdzie w życie, obejmie kilkunastu pracowników, którzy byliby zmuszeni dwa razy w tygodniu przechodzić nieprzyjemny test. "Bardzo się martwimy, że natychmiast wezmą chorobowe lub rzucą pracę - mówi Jakschik. - W końcu w Polsce też są teraz dobre miejsca pracy. W każdym razie polscy koledzy są bardzo niepewni".

Jakschik napisał o tym w liście do ministerstwa spraw społecznych i poprosił o niewdrażanie rozporządzenia. Głos w sprawie zabrały również inne przedsiębiorstwa, podobnie jak izby przemysłowo-handlowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i związki zawodowe. Oprócz obciążenia finansowego związanego z kosztami testów problem stanowi ich organizacja. Dotyczy to przede wszystkim firm zatrudniających dużą liczbę osób z sąsiednich krajów.

W fabrykach Birkenstock w Goerlitz i Bernstadt pracuje 1500 polskich pracowników, z których większość dojeżdża do pracy przez granicę. Aby przetestować wszystkich, firma potrzebowałaby w swoich fabrykach 14 osób, które musiałyby codziennie badać pracowników - wylicza kierownictwo firmy w oświadczeniu. Sam personel medyczny nie jest dostępny, nie ma też odpowiednich pomieszczeń. Zakłady podkreślają, że ściśle przestrzegają zasad higieny, tak że w ciągu ostatnich 10 miesięcy wśród 2500 pracowników nie wykryto ani jednego przypadku koronawirusa. Jeśli rozporządzenie o obowiązkowym testowaniu zostanie wdrożone w obecnym kształcie, należy spodziewać się poważnych problemów w produkcji - ostrzegła firma.

Grupa czeskich pracowników dojeżdżających do pracy w Saksonii napisała list otwarty do ministra spraw społecznych landu, aby pokazać konsekwencje tego przepisu z własnego punktu widzenia. "Chcemy pokazać, jak ściśle ludzie w regionie trójgranicznym są ze sobą związani, a dla wielu jest to również kwestia egzystencjalna" - mówi współautor listu Marty Srutek. Według Czechów obowiązkowe testy znacznie utrudnią dostęp do pracy i edukacji osobom, które musiałyby przekraczać granicę państwową. W rzeczywistości granice zostałyby ponownie zamknięte, mimo że oficjalnie nadal są otwarte.

Z Berlina Berenika Lemańczyk