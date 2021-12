Niemcy: Nieznaczny spadek liczby zakażeń Covid-19; ruszają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

W poniedziałek odnotowano w Niemczech mniejszą liczbę nowych zakażeń koronwirusem niż poprzedniego dnia. W tym tygodniu ruszają w Niemczech szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Ogólnokrajowa siedmiodniowa zachorowalność (liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia - PAP) znowu spadła w porównaniu z dniem poprzednim. Instytut Roberta Kocha (RKI) podał w poniedziałek rano, że wartość ta wynosi 389,2. Dzień wcześniej wynosiła 390,9, a tydzień temu 441,9.

Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu jednego dnia zgłosiły do RKI 21 743 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Po raz kolejny nie udało się zebrać żadnych danych z Dolnej Saksonii. Dokładnie tydzień temu w całych Niemczech odnotowano o prawie 6100 przypadków koronawirusa więcej (27 836).

Wśród krajów związkowych Turyngia ma najwyższą zachorowalność siedmiodniową (1032,7), następna jest Saksonia (1024,5). Za nimi plasują się Saksonia-Anhalt (808,4), Brandenburgia (657,9), Badenia-Wirtembergia (457,5) oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie (438,9). Najniższą zachorowalność odnotowuje się nadal w Szlezwiku-Holsztynie (162,4).

Według nowych danych w ciągu jednego dnia w całych Niemczech odnotowano 116 zgonów związanych z koronawirusem. Od początku pandemii RKI naliczył 6 531 606 potwierdzonych zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Rzeczywista liczba zakażeń może być znacznie wyższa, gdyż wiele zakażeń nie jest wykrywanych.

W ramach walki z koronawirusem od bieżącego tygodnia szczepione mają być również dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, do hurtowni farmaceutycznych trafi ponad 2,2 mln dawek szczepionki dziecięcej.

Według niemieckiego Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (Kassenärztliche Bundesvereinigung) zamówiono na ten tydzień ok. 800 tys. dawek - informuje telewizja ARD. Zostaną one w całości dostarczone najpóźniej do środy.

Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) zaleciła szczepienie dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat, u których występują czynniki ryzyka ciężkiego zakażenia wirusem Covid-19 lub których krewni są w grupie wysokiego ryzyka. Ponadto rodzice na indywidualne życzenie mogą również zaszczepić swoje zdrowe dzieci.

