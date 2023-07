Niemcy notują niekontrolowany napływ imigrantów przez granice sąsiadów

W ocenie niemieckich polityków konieczne staje się przywrócenie stacjonarnych kontroli na granicach z Polską i ze Szwajcarią ze względu na niekontrolowany napływ emigrantów z tych krajów, których nikt nawet nie rejestruje.

W 2022 roku Niemcy przyjęły około 1 milion uchodźców, z czego większość stanowili Ukraińcy uciekający przez agresją wojsk rosyjskich. W tym czasie zarejestrowano 218,5 tysiąca wniosków o azyl polityczny, co stanowi wzrost o ponad 50 procent w porównaniu do okresu sprzed pandemii COVID-19 w 2019 roku.

Jak wynika z opracowań federalnego resortu spraw wewnętrznych, przemytnicy i nielegalni emigranci znaleźli nową trasą i dostają się do Niemiec przez granicę ze Szwajcarią. Tylko w tym roku szwajcarska policja zatrzymała już 40 przemytników, którzy działając na zlecenie mafii, przewożą uchodźców z Włoch.

Niemcy domagają się od administracji szwajcarskiej i polskiej rejestracji osób ubiegających się o azyl

Jednak najwięcej uwag kierowanych jest do administracji w poszczególnych szwajcarskich kantonach, bowiem w praktyce nikt nie chce rejestrować uchodźców i dlatego bez żadnych przeszkód jadą oni bezpośrednio do Niemiec. W tym roku na granicę z Włochami i Austrią odstawiono zaledwie kilkaset osób zatrzymanych w pociągach i samochodach bez żadnych dokumentów.

- To co obserwujemy w tej chwili w Szwajcarii, ale także we Włoszech, a nawet w Polsce, polega na tym, że nikt nie rejestruje osób ubiegających się o azyl i pozwala im kontynuować podróż aż do niemieckich granic. Dlatego celowe jest przywrócenie stacjonarnych kontroli na granicach z Polską i ze Szwajcarią. Byłoby to działanie krótkoterminowe i oczywiście tymczasowe, ale pozwoliłoby nam na bardzo szybko poprawić sytuację - postuluje w wywiadzie prasowym cytowany przez szwajcarski serwis RTSinfo deputowany do Bundestagu z Badenii-Wirtenbergii z ramienia CDU Thorsten Frei.

W pierwszym kwartale zawrócono do Szwajcarii kilka tysięcy nielegalnych imigrantów

Od końca grudnia 2022 niemiecka policja prowadzi wyrywkowe kontrole pasażerów w pociągach międzynarodowych odjeżdżających z dworca w Bazylei. Jednak na odprawę i sprawdzenie pasażerów w składach liczących po około 10 wagonów ma około 6 minut. To ogranicza możliwość deportacji do Szwajcarii nielegalnych imigrantów.

W pierwszym kwartale zawrócono do Szwajcarii kilka tysięcy nielegalnych imigrantów, podobna sytuacja, choć na nieco mniejszą skalę dotyczy granicy z Austrią oraz z Czechami.