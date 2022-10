Niemcy: Nowa podnośnia statków w Niederfinow otwarta po 14 latach budowy

Nowa podnośnia statków w Niederfinow (Brandenburgia) na kanale Odra-Hawela została we wtorek uroczyście otwarta po 14 latach budowy; kosztowała 520 mln euro. Jest ważna dla utrzymania połączenia wodnego między Berlinem a Szczecinem.

Podczas otwarcia obecny był minister transportu Niemiec Volker Wissing, który określił nową podnośnię statków jako "arcydzieło inżynierii" - pisze portal rbb24.

Budowa nowego obiektu trwała w sumie 14 lat, osiem lat dłużej niż planowano. Kosztowała około 520 mln euro; pierwotne szacunki mówiły o 285 mln. Nowy obiekt wyróżnia się również swoimi wymiarami: koryto podnośnika jest o 30 metrów dłuższe niż w starej konstrukcji (115 metrów w porównaniu do 83,50 metrów). Waga starego koryta wypełnionego wodą to 4300 ton, zbiornik nowego waży ponad dwa razy tyle - 9850 ton. To oznacza, że jest tu więcej wody i więcej miejsca dla statków. W ogromnym korycie statki pokonują różnicę wysokości 36 metrów.

Ministerstwo transportu Niemiec podało, że nowa podnośnia statków jest niezbędna do utrzymania połączenia wodnego między Berlinem a portem morskim w Szczecinie.

Stara podnośnia z 1934 roku jest uznawana za atrakcję turystyczną i rozsławiła małą gminę Niederfinow w całym kraju.

