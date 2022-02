Niemcy: Nowo wybrany prezydent apeluje do Putina: niech pan rozwiąże pętlę na szyi Ukrainy

"Apeluję do prezydenta Putina: niech pan rozwiąże pętlę na szyi Ukrainy!" - powiedział Frank-Walter Steinmeier w przemówieniu wygłoszonym w niedzielę przed Zgromadzeniem Federalnym, które tego dnia ponownie wybrało go na prezydenta Niemiec. Polityk ostrzegł w przemowie przed rosnącą groźbą wojny w Europie.

"Moja radość byłaby większa, gdyby Zgromadzenie Federalne nie przypadło na czas troski o pokój w Europie" - powiedział Steinmeier po głosowaniu, które zapewniło mu reelekcję.

"Jesteśmy w środku konfliktu zbrojnego, wojny w Europie Wschodniej" - ocenił, zaznaczając, że "Rosja ponosi za to odpowiedzialność".

"Nie da się błędnie zrozumieć rozmieszczenia rosyjskich wojsk (u granic Ukrainy - PAP)" - powiedział Steinmeier. "To zagrożenie dla Ukrainy", a naród ukraiński "ma prawo do życia bez strachu i gróźb, do samostanowienia i suwerenności"; każdemu, kto spróbuje to zniszczyć, "odpowiemy stanowczo" - zaznaczył.

Prezydent zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina. "Apeluję do prezydenta Putina: niech pan rozwiąże pętlę na szyi Ukrainy! I niech pan szuka z nami sposobu na zachowanie pokoju w Europie" - powiedział Steinmeier.

"Mogę tylko ostrzec prezydenta Putina: proszę nie lekceważyć potęgi demokracji" - oświadczył.

Z Berlina Berenika Lemańczyk