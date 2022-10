Niemcy: Od poniedziałku 3-dniowy strajk pilotów linii Eurowings

Związek zawodowy pilotów Eurowings wezwał w piątek wieczorem do 3-dniowego strajku. Eurowings jest spółką należącą do Lufthansy. Piloci mają strajkować od północy w poniedziałek do środy włącznie – poinformowali przedstawiciele związku w piątek wieczorem we Frankfurcie.

Eurowings obsługuje dziennie średnio ok. 500 lotów na terenie Niemiec i Europy. Strajki Eurowings dotykają najmocniej największe niemieckie lotniska w Monachium i Frankfurcie.

Poprzedni strajk pilotów Eurowings odbył się 6 października, linie odwołały wówczas niemal połowę zaplanowanych lotów. "Był to trzeci duży strajk pracowników Lufthansa Group w tym roku" - przypomina portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Związek tłumaczy, że walczy o zmniejszenie obciążenia pilotów pracą i wydłużenie ich czasu przeznaczonego na odpoczynek. Ocenił najnowszą ofertę kierownictwa linii lotniczych jako "niewystarczającą i nie podlegającą dalszym negocjacjom".

"Ten strajk nie byłby potrzebny, gdyby Eurowings negocjował z nami na równych zasadach. Tymczasem firma mydli oczy i chce grać na zwłokę" - skomentował szef związku zawodowego pilotów Matthias Baier.