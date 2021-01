Niemcy: Od poniedziałku obowiązkowe testy dla pracowników transgranicznych w Saksonii

Osoby dojeżdżające do pracy, które regularnie przekraczają granice między Czechami, Polską i Niemcami w Saksonii, od poniedziałku muszą być poddawane testom na obecność koronawirusa, przynajmniej raz w tygodniu. Rozporządzenie dotyczy ponad 10 tys. Polaków i 9 tys. Czechów.

O konieczności testów dla pracowników transgranicznych zdecydował na początku stycznia rząd kraju związkowego Saksonia. Jednak rząd federalny Niemiec opublikował nowe rozporządzenie, które jest częściowo sprzeczne z przepisami landu - informuje w poniedziałek portal MDR.

W tym rozporządzeniu napisano, że osoby dojeżdżające z obszarów ryzyka są zwolnione z obowiązku testowania. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Saksonii Markus Schlimbach wyjaśnia to bardziej szczegółowo: "Rozporządzenie federalne przewiduje rozróżnienie między obszarami ryzyka, obszarami wysokiego ryzyka (...) i obszarami z mutacją wirusa". Na przykład na Dolnym Śląsku występowanie infekcji wynosi 110 przypadków na 100 tys. mieszkańców tygodniowo, czyli znacznie poniżej 200, od których zaczyna się obszar wysokiego ryzyka.

Z drugiej strony, Republika Czeska mogłaby zostać uznana za obszar wysokiego ryzyka ze względu na liczne przypadki koronawirusa. W takiej sytuacji osoby dojeżdżające do pracy za granicę muszą być poddawane badaniom co 48 godzin. Oznaczałoby to, że nie mogliby już dojeżdżać do pracy - wskazuje Schlimbach.

"Z naszego punktu widzenia konieczne jest, aby władze Saksonii wycofały poprzednie regulacje i dokładnie zbadały, w jaki sposób można to zrobić zgodnie z prawem" - dodaje związkowiec. Zwłaszcza, że obowiązek badania wpływa na swobodę przemieszczania się w UE oraz na zasadę równego traktowania - zaznacza.

Z Berlina Berenika Lemańczyk