Niemcy: Odra nadal z wysoką zawartością soli

Zasolenie Odry jest nadal wysokie – wynika z nowych badań, przeprowadzonych przez specjalistów ds. ekologii wodnej i rybołówstwa śródlądowego w Instytucie Leibniz (IGB).

"Na odcinku dolnej Odry stwierdzono zasolenie na poziomie ok. 1400 mikrosiemensów (µS)na centymetr. Tam jednak woda została rozcieńczona przez Wartę" - poinformował we wtorek ekolog wodny Christian Wolter. Natomiast w punkcie pomiarowym we Frankfurcie nad Odrą wartości te od połowy listopada przekraczają 1900 µS /cm. "Do Odry wciąż trafia dużo soli" - ocenił Wolter.

Jak przypomina portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung", sierpniowa katastrofa ekologiczna doprowadziła do śmierci dużej ilości ryb w Odrze. Według danych Federalnego Ministerstwa Środowiska, po stronie niemieckiej i polskiej zginęło co najmniej 350 ton ryb. Z dotychczasowych ustaleń ekspertów wynika, że główną przyczynę stanowiło wysokie zasolenie rzeki w połączeniu z niskim poziomem wody, wysokimi temperaturami i toksycznymi gatunkami alg.

Christian Wolter z IGB dodał, że kolejnym czynnikiem, mającym wpływ na katastrofę ekologiczną na Odrze, mogło być mniejsze natężenie przepływu. Jak poinformował, przepływ w Odrze wynosi obecnie 130 metrów sześciennych na sekundę, podczas gdy podczas katastrofy ekologicznej w sierpniu br. było to zaledwie 85 metrów.

Jak zauważyło "Sueddeutsche Zeitung", wymieranie ryb w Odrze doprowadziła do "niepokojów w stosunkach niemiecko-polskich". Dodatkowo Polska nadal nalega na rozbudowę Odry, co strona niemiecka stara się powstrzymać: Brandenburgia podejmuje w tej sprawie kroki prawne przed sądem administracyjnym w Warszawie.

Przeciwko rozbudowie Odry wypowiedział się też ekspert z IBG. "Jeśli spojrzeć na pośrednie przyczyny katastrofy Odry, to widać, że niski poziom wody sprzyja rozmnażaniu się toksycznej złotej algi. Prowadzi to także do głębokiej erozji. Ponadto przy niższej prędkości przepływu poziom wody spada" - uzasadnił Wolter.

Podczas poniedziałkowej wizyty w parku narodowym Doliny Dolnej Odry w Uckermark federalna minister środowiska Steffi Lemke (Zieloni) poinformowała, że prowadzi rozmowy z ministrem transportu Volkerem Wissingiem (FDP) na temat rozbudowy Odry. Jej zdaniem działania Polski będą się wiązały z "daleko idącą zmianą ekosystemu, w tym dla zasobów ryb" - podkreślił "Sueddeutsche Zeitung".