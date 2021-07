Niemcy: Ograniczenia dla podróżujących z Portugalii i W. Brytanii zostaną złagodzone od środy

Rząd niemiecki zdecydował o złagodzeniu od środy ograniczeń wjazdu dla podróżujących z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Rosji, Indii i Nepalu, nałożonych z powodu rozprzestrzeniania się wariantu Delta koronawirusa.

W środę tych pięć krajów będzie już klasyfikowanych nie jako obszary wariantu koronawirusa, ale obszary wysokiej zachorowalności - ogłosił w poniedziałek wieczorem Instytut Roberta Kocha.

Od środy znosi to 14-dniową kwarantannę, którą muszą przejść podróżni powracający z terenów zagrożonych wirusem. Kwarantanna nie mogła być skrócona w wyniku negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, szczepienia lub bycia ozdrowieńcem.

Ponadto nie obowiązuje już zakaz dotyczący linii lotniczych, autobusowych i kolejowych. Nie wolno im było przewozić do Niemiec osób z terenów zagrożonych wirusem, chyba że były one obywatelami niemieckimi lub miały miejsce zamieszkania w Niemczech. Tym samym nie był możliwy np. tranzyt przez Niemcy do Polski.

Po obniżeniu klasyfikacji do obszaru wysokiego ryzyka wjazd do Niemiec jest ponownie możliwy dla wszystkich osób korzystających ze wszystkich środków transportu. Osoby, które nie zostały zaszczepione lub nie wyzdrowiały, muszą pozostać w kwarantannie przez dziesięć dni, ale mogą skrócić ten okres do pięciu dni, poddając się testowi.

Portugalia i Rosja zostały uznane za obszary zagrożone wirusem dopiero 29 czerwca, natomiast Wielka Brytania i Nepal - od maja. Indie już pod koniec kwietnia zostały zaklasyfikowane jako obszar objęty wariantem wirusa.

Z Berlina Berenika Lemańczyk