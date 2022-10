Niemcy: Oligarcha chciał oszukać śledczych i zaniżyć wartość skonfiskowanych mu jajek Faberge

Objęty sankcjami Aliszer Usmanow, jeden z najbogatszych rosyjskich oligarchów, próbował oszukać niemieckich śledczych w sprawie zarekwirowanego mu majątku. Miał przekonywać, że cztery jajka Faberge, znalezione przez służby na terenie jego posiadłości w Niemczech, to „mało wartościowe pamiątki dla przyjaciół”, wykonane z cyny i sztucznych kamieni – pisze we wtorek portal dziennika „Bild”.

Pod koniec września niemieckie służby przeprowadziły nalot na willę Usmanowa w miejscowości Rottach-Egern nad jeziorem Tegernsee w Bawarii, gdzie zarekwirowano m.in. cztery jajka Faberge. Wartość całego majątku Usmanowa to według szacunków "Forbesa" 14,6 mld dolarów.

Jak pisze "Bild", rosyjski oligarcha twierdził, że cztery skonfiskowane przedmioty to w rzeczywistości pamiątki dla jego przyjaciół z Uzbekistanu, "przedmioty o małej wartości, wykonane w Monachium z cyny i imitacji kamieni szlachetnych".

Jak się okazało, nie była to do końca prawda. "Nie są to wprawdzie zaginione oryginały (jajek Faberge) z czasów carskich, których wartość może dochodzić do 50 mln euro, ale - jak wykazał wstępny raport eksperta - są to przedmioty o znacznej wartości" - przekazała prokuratura w Monachium.

Kolejny raport rzeczoznawców ma dokładniej określić pochodzenie przedmiotów i rok ich wytworzenia, a tym samym dokładną wartość. "Usmanow może już nigdy (ich) nie ujrzeć" - pisze "Bild". Ich wartość może się mieścić w wysokiej, cztero-, a nawet pięciocyfrowej kwocie.

"W takim przypadku Usmanow powinien był zadeklarować je jako aktywa, gdy został umieszczony na liście sankcyjnej. Czego prawdopodobnie nie zrobił" - dodaje gazeta i podkreśla, że brak deklaracji majątkowej był jednym z powodów nalotu śledczych i funkcjonariuszy z Federalnego Urzędu Kryminalnego na bawarską posiadłość Usmanowa.