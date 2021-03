Niemcy: Opozycja i biznes rozczarowane ustaleniami rządu i landów ws. lockdownu

Najnowsze ustalenia rządu Niemiec i władz krajów związkowych ws. dalszych działań w ramach walki z epidemią koronawirusa spotkały się z krytyką opozycji oraz biznesu. "To katastrofa dla handlu detalicznego” - oceniają handlowcy. Opozycja mówi o "kpinie z obywateli".

Po blisko 9 godzinach rozmów kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych podjęli w środę późnym wieczorem decyzję o przedłużeniu lockdownu w Niemczech do 28 marca. Zarazem przedstawiono kilka opcji poluzowań restrykcji w zależności od rozwoju sytuacji.

Przywódca frakcji Lewicy Dietmar Bartsch powiedział w rozmowie z portalem grupy medialnej Funke, że "kluczowa kwestia szybkich szczepień" przeciw Covid-19 odegrała zbyt małą rolę podczas konferencji. "Potrzebujemy ogólnokrajowych wysiłków w zakresie szczepień, aby trwale pozostawić lockdown za sobą" - ocenił.

Lider liberalnej partii FDP Christian Lindner również wyraził niezadowolenie. "Blokada jest najwyraźniej jedyną możliwą receptą ze strony rządu federalnego" - powiedział grupie Funke.

Cytowani przez telewizję ARD przewodniczący frakcji populistyczno-prawicowej partii AfD - Alice Weidel i Alexander Gauland - także ostro skrytykowali wyniki spotkania kanclerz z premierami landów. "Te ustalenia są kpiną z obywateli, którzy mają coraz bardziej dość pozbawionej planu, bezużytecznej polityki zamykania (...)" - powiedziała Weidel. Gauland opisał ponowne przedłużenie lockdownu jako "akt arbitralny" i zaatakował ogólną strategię kanclerz Angeli Merkel (CDU). "Obywatele powinni odpokutować, że +europejskie rozwiązanie+ (wpólne zakupy szczepionek przeciw Covid-19 przez państwa UE - PAP) promowane przez Merkel bezpośrednio doprowadziło do katastrofy (kampanii) szczepionkowej" - ocenił Gauland.

Niemieckie Stowarzyszenie Miast i Gmin krytykuje przyjętą strategię testów. "Postanowienia dotyczące strategii testowania (...) są zbyt niejasne" - powiedział dyrektor zarządzający Niemieckiego Stowarzyszenia Miast i Gmin Gerd Landsberg w wypowiedzi dla gazety "Rheinische Post". "Prawdą jest, że powinny istnieć ogólnokrajowe szybkie testy sprawdzające; to słuszne i dobre. Jednak szkoda, że minie jeszcze kilka tygodni, zanim te instrumenty będą dostępne w wystarczającej liczbie w całym kraju" - dodał.

"Wyniki szczytu to katastrofa dla sektora handlu detalicznego" - powiedział dyrektor zarządzający stowarzyszenia handlu detalicznego (HDE) Stefan Genth. Możliwość robienia zakupów po wcześniejszym umówieniu się większości sklepów nie pomoże, bo z reguły koszty osobowe i operacyjne są wyższe niż sprzedaż.

Również dyrektor generalna Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (DEHOGA) Ingrid Hartges jest rozczarowana wynikami wczorajszego spotkania. W programie radiowym SWR Aktuell powiedziała: "Decyzje są rozczarowujące, zwłaszcza że nie ustalono żadnej konkretnej perspektywy otwarcia restauracji i hoteli". Dyskusje na ten temat odbędą się dopiero 22 marca.

"W przypadku wielu naszych firm dotkniętych zamknięciem, ustalenia (władz) nie dają oczekiwanej opcji otwarcia w najbliższej przyszłości" - powiedział prezes Centralnego Stowarzyszenia Rzemiosł Niemieckich Hans Peter Wollseifer.

Frustracji nie kryło Niemieckie Stowarzyszenie Podróży (DRV). Jego szef Norbert Fiebig powiedział grupie Funke, że "niedopuszczalne jest, że jesteśmy zmuszeni pozostawać w zamknięciu całymi miesiącami z powodu braku testów i zbyt wolnego procesu szczepień".

Pierwsze poluzowanie zasad przedłużonego do 28 marca lockdownu powinno wejść w życie w poniedziałek. Na początek zostanie złagodzone rygorystyczne ograniczenie prywatnych kontaktów: prywatne spotkania w jednym gospodarstwie domowym z udziałem członków innej rodziny będą ponownie możliwe, ale ograniczono liczbę ich uczestników do pięciu osób, nie licząc dzieci do 14. roku życia. Jeśli liczba infekcji będzie się nadal obniżać, z czasem dozwolonych będzie jeszcze więcej kontaktów z innymi osobami.

Ograniczone możliwości luzowania restrykcji mogą być stosowane w regionach, w których zapadalność będzie się utrzymywać poniżej 7-dniowego progu 100 nowych zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców.

Z Berlina Berenika Lemańczyk