Niemcy: Opozycja wzywa do zaostrzenia kar w związku z antyizraelskimi demonstracjami

Opozycyjna grupa parlamentarna CDU/CSU apeluje o zaostrzenie kar w związku z antyizraelskimi demonstracjami, do których dochodzi w RFN. Sekretarz parlamentarny frakcji Thorstem Frei powiedział, że przepis dotyczący podżegania powinien zostać "zaostrzony" - poinformował we wtorek portal tagesschau.

Obecnie przepis przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Frei stoi na stanowisku, że minimalna sankcja powinna zostać zwiększona do sześciu miesięcy. Wcześniej podobnie wypowiadał się polityk CSU Alexander Dobrindt.

Thorsten Frei domaga się również, aby ci, którzy chcą uzyskać niemieckie obywatelstwo, zobowiązali się do przestrzegania prawa Izraela do istnienia. "Ci, którzy do nas przyjeżdżają, muszą również uznać naszą historię (...). Antysemityzm jest niedopuszczalny na całym świecie, ale jest podwójnie niedopuszczalny w Niemczech" - powiedział Frei.

Po ataku Hamasu na Izrael, w Niemczech dochodzi do propalestyńskich demonstracji, podczas których wznoszone są antyizraelskie hasła.