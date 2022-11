Niemcy: Opozycyjny deputowany: minister obrony nie zrobiła nic, by zakończyć "kryzys amunicyjny" w Bundeswehrze

Wiceszef grupy parlamentarnej opozycyjnej chadecji CDU/CSU Johann Wadephul oskarżył minister obrony Niemiec Christine Lambrecht o bezczynność w sprawie zamówień na amunicję. Jego zdaniem szefowa resortu "najwyraźniej do tej pory nie zrobiła nic", aby zakończyć kryzys związany z brakami tego elementu wyposażenia Bundeswehry.

"Bez wystarczającej ilości amunicji żadna armia na świecie nie jest sprawna. Dlatego niewyobrażalną porażką jest to, że minister Lambrecht najwyraźniej nie zrobiła do tej pory nic, aby zakończyć kryzys amunicyjny Bundeswehry" - powiedział Wadephul w poniedziałek w Berlinie agencji dpa.

Urząd kanclerski zorganizował spotkanie z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego, "w którym najwyraźniej nie uczestniczy ani kanclerz (Olaf Scholz), ani minister (Lambrecht)" - wytknął polityk CDU. "Dziewięć miesięcy po tym, jak kanclerz postulował +Zeitenwende+ (punkt zwrotny w polityce geostrategicznej Niemiec ogłoszony po inwazji Rosji na Ukrainę - PAP), widać, że było to przemówienie, które jak na razie nie ma żadnych konsekwencji. Ostatecznie nie ma znaczenia, czy wynika to z niekompetencji, czy braku zainteresowania, ponieważ jest to niszczące dla Bundeswehry i bezpieczeństwa naszego kraju, jak również naszych sojuszników" - ocenił.

W ostatnich latach niemiecki przemysł zbrojeniowy zmniejszył zdolność produkcyjną, po tym jak przez wiele lat dostawał niewielkie zamówienia. W odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych zasobów amunicji rząd federalny powołuje się na wymóg zachowania tajemnicy. Według wcześniejszych informacji w zależności od intensywności walk amunicji mogłoby wystarczyć tylko na kilka dni - przypomina dpa.

Z Berlina Berenika Lemańczyk