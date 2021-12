Niemcy: Organizacje pozarządowe o likwidacji Memoriału: cios dla społeczeństwa Rosji

Kilka niemieckich organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Heinricha Boella oraz niemiecki oddział PEN, skrytykowało we wtorek rozwiązanie przez rosyjski Sąd Najwyższy stowarzyszenia Memoriał, zajmującego się badaniem zbrodni stalinowskich. We wspólnym oświadczeniu oceniły tę decyzję jako "ciężki cios dla społeczeństwa rosyjskiego".

Do decyzji odniosły się m.in.: działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju Fundacja Heinricha Boella, Amnesty International, niemiecki oddział stowarzyszenia pisarzy PEN, Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora oraz Federalna Fundacja do spraw Badania Dyktatury SED. Określiły one Memoriał jako "moralny kręgosłup rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego".

"Memoriał jak żadna inna organizacja opowiada się za otwartą, przyjazną, demokratyczną Rosją, która dąży do pojednania we własnym społeczeństwie oraz z sąsiednimi państwami" - podkreślono w oświadczeniu.

Zauważono, że rozwiązując stowarzyszenie, państwo rosyjskie "wystawia sobie samo destrukcyjne świadectwo; walczy ze stawieniem czoła własnej historii niesprawiedliwości i pragnie zmonopolizować indywidualną i zbiorową pamięć". "Ponadto postępowanie sądowe ujawniło cały absurd związany z ustawą o +zagranicznych agentach+" - zaznaczono.

Sąd Najwyższy Rosji, który we wtorek nakazał likwidację Memoriału, uznał, że stowarzyszenie naruszało przepisy o tzw. zagranicznych agentach. Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli odwołanie od tej decyzji.

Memoriał - którego pełna nazwa brzmi: Międzynarodowe stowarzyszenie historyczno-oświatowe, charytatywne i obrony praw człowieka "Memoriał" - powstał w latach 80. XX wieku jako zrzeszenie niezależnych organizacji. Również teraz tworzą go niezależne struktury, z których 10 działa poza granicami Rosji.

Od 30 lat Memoriał zajmuje się badaniem represji politycznych w ZSRR, w tym represji wobec Polaków. Centrum obrony praw człowieka Memoriału nagłaśnia przypadki łamania praw człowieka, prowadzi też wykaz więźniów politycznych w Rosji.