Niemcy: Osiemnaście osób zostało rannych w wypadku autobusu z Austrii

18 osób zostało rannych w wypadku autokaru z Austrii w sobotę na autostradzie A2 w pobliżu Peine, na wschód od Hanoweru w Niemczech. Rzeczniczka policji skorygowała wcześniejsze doniesienia, według których rannych zostało 19 osób. Wszyscy poszkodowani wyszli z wypadku z niewielkimi obrażeniami - informuje agencja dpa.

W autobusie jadącym z Austrii znajdowało się łącznie 19 pasażerów.

Pojazd z nieznanych przyczyn zjechał rano z drogi i przewrócił się na bok do rowu. Autobus był w drodze do Norwegii. Według rzeczniczki policji firma autobusowa ma siedzibę we Freistadt w Górnej Austrii.