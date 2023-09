Niemcy: Oskarżany o antysemityzm wicepremier Bawarii Aiwanger przetrwał głosowanie w sprawie dymisji

Nadzwyczajne posiedzenie bawarskiego Landtagu, poświęcone zarzutom wobec wicepremiera Huberta Aiwangera (Wolni Wyborcy), dotyczącym ulotki o treści antysemickiej, jaką miał on napisać jako 17-letni uczeń, nie przyniosło rezultatów - informuje w czwartek agencja dpa. Posłowie Zielonych i SPD, domagający się dymisji wicepremiera, przegrali w głosowaniu.

Za wnioskiem o odwołanie Aiwangera zagłosowało 19 posłów w 51-osobowej komisji, natomiast 32 było przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się.

Zieloni i SPD uzasadniali wniosek o dymisję Aiwangera tym, że jego dotychczasowe wyjaśnienia były "całkowicie nieadekwatne". Ponadto osoba Aiwangera, zdaniem wnioskodawców, "szkodzi reputacji Bawarii na świecie".

Głosami CSU i Wolnych Wyborców odrzucono także wniosek Zielonych, SPD i FDP o przesłuchanie premiera Markusa Soedera (CSU) i jego zastępcy.

W trakcie czwartkowego posiedzenia komisji głosu nie zabrali ani premier Soeder, ani Aiwanger. Nie chcieli oni skomentować afery, pomimo licznych pytań ze strony parlamentarzystów. "Dziesiątki pytań, które zadał im obydwu na początku debaty m.in. lider Zielonych Ludwig Hartmann, pozostały bez odpowiedzi" - przekazała dpa.

Oprócz CSU i Wolnych Wyborców, po stronie Aiwangera opowiedzieli się także przedstawiciele AfD. "To, czego doświadczamy, to polityczny teatr oszczerstw" - stwierdził lider grupy parlamentarnej AfD Ulrich Singer. Jak dodał, do "incydentu z ulotką" doszło ponad 35 lat temu, a od tamtego czasu "Aiwanger przeprosił".

Tzw. komisja tymczasowa bawarskiego Landtagu ma za zadanie rozwiązywanie pilnych spraw przed wyborami. W jej skład wchodzi 51 parlamentarzystów.

Wybory do parlamentu odbędą się w Bawarii 8 października. CSU zapowiada, że po wyborach chce nadal tworzyć koalicję z Wolnymi Wyborcami. W Bawarii koalicja CSU-Wolni Wyborcy rządzi od 2018 roku.