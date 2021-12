Niemcy: Ostatni podcast kanclerz Merkel: Potraktujcie poważnie tego podstępnego wirusa

Angela Merkel, którą w przyszłym tygodniu na stanowisku kanclerza Niemiec zastąpi Olaf Scholz, zaapelowała w sobotę do mieszkańców RFN, aby nie lekceważyli pandemii Covid-19. "Potraktujcie poważnie tego podstępnego wirusa" - powiedziała Merkel w swym ostatnim podcaście.

Kanclerz przypomniała, że pierwszy raz zwróciła się tą drogą do obywateli ponad 15 lat temu. "W tamtym czasie było to dość nowatorskie, by szef rządu zwracał się do opinii publicznej w tak bezpośredni sposób za pośrednictwem sieci. I trudno mi było uwierzyć, gdy ktoś teraz obliczył, że od tego czasu dodano ponad 600 odcinków" - powiedziała Merkel.

Pierwszy podcast, "który dobrze pamiętam, odbył się w czerwcu 2006 roku na krótko przed rozpoczęciem mistrzostw świata (w piłce nożnej - PAP) w Niemczech. Moje ówczesne życzenie, aby mistrzostwa świata były również wielką imprezą poza stadionami, spełniło się z nawiązką (...)" - wspominała kanclerz.

"Zawsze postrzegałam podcast jako sposób na mówienie wam bezpośrednio o sprawach, które są bliskie mojemu sercu. O wielkich sprawach polityki rządowej, oczywiście, ale często także o sprawach, które moim zdaniem nie zawsze zwracają uwagę, na którą zasługują, a którymi mogłabym was zainteresować" - podkreśliła Merkel w swoim wystąpieniu. "Dlatego pozwólcie, że dziś po raz ostatni powiem o tym, co jest dla mnie najważniejsze w tych dniach" - dodała.

Merkel mówiła dalej o głównym obecnie temacie w Niemczech - pandemii koronawirusa. "Znajdujemy się w środku czwartej fali pandemii, w bardzo poważnej sytuacji, w niektórych częściach naszego kraju można ją nazwać wręcz dramatyczną" - zauważyła kanclerz. Przepełnione oddziały intensywnej terapii, krytycznie chorzy pacjenci, którzy muszą lecieć przez całe Niemcy, aby otrzymać potrzebną im opiekę - a obecnie, dzień po dniu, tak przerażająco wysoka liczba osób, którym wirus odebrał życie" - powiedziała.

Kanclerz zwróciła uwagę, że "jest to o tyle gorzkie, że można było tego uniknąć. Dzięki skutecznym i bezpiecznym szczepionkom mamy klucz do sukcesu. Dlatego jeszcze raz apeluję do was: potraktujcie poważnie tego podstępnego wirusa. Zwłaszcza nowy wariant omikron wydaje się być jeszcze bardziej zaraźliwy niż poprzednie".

"Zaszczepcie się" - zaapelowała Merkel. Dodała, że "każde szczepienie jest pomocne, daje osobie zaszczepionej bezpieczeństwo, a przynajmniej doskonałą ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby. A najwyższy możliwy wskaźnik szczepień pomoże nam wszystkim, krajowi, pozostawić tę pandemię za sobą".

Merkel przyznała, że "niestety, przed nami kolejne trudne tygodnie, które możemy pokonać tylko wspólnym wysiłkiem. Mam szczerą nadzieję, że razem odniesiemy sukces. Życzę wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim oczywiście zdrowia i mimo wszystko refleksyjnego okresu Adwentu i Wesołych Świąt".

"A ja mówię: dziękuję" - tymi słowami ustępująca kanclerz pożegnała się z widzami swojego podcastu po 16 latach rządzenia w Niemczech.

Z Berlina Berenika Lemańczyk