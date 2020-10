Niemcy: Oszust wyłudził ponad 6 milionów euro na pomoc imigrantom

W sądzie okręgowym w Bremie trwa proces 59-letniego Selima Ö., któremu postawiono łącznie 691 zarzutów w sprawach masowych oszustw na zasiłkach socjalnych dla imigrantów - pisze "Kreiszeitung", portal z Bremy. Dziennik "Bild" nazywa go "najbardziej bezczelnym oszustem" w Niemczech.

"Bild" pisze, że Selim, mężczyzna tureckiego pochodzenia, ale już z niemieckim obywatelstwem, cieszył się pełnym zaufaniem władz, które uwierzyły, że to on "dał setkom imigrantów nową przyszłość". Gazeta podkreśla, że owo zaufanie było też oparte na tym, że 59 - latek był ojcem byłego burmistrza i polityka SPD.

Oskarżony był przewodniczącym Towarzystwa ds. Rodziny i Uwzględniania Płci, a także szefem Agencji ds. Zatrudnienia i Integracji.

Zgodnie z aktem oskarżenia w latach 2013-2016 mężczyzna miał zapewniać imigrantom, głównie z Bułgarii, fałszywe umowy o pracę, tak aby mogli oni ubiegać się o świadczenia na podstawie kodeksu socjalnego (SGB II). Byli ono rzekomo zatrudnieni przez kierowane przez Selima Towarzystwo i Agencję.

W rezultacie setki imigrantów otrzymało świadczenia socjalne, do których nie byli uprawnieni. Według aktu oskarżenia szkody wyrządzone urzędowi pracy w Bremerhaven opiewają na około 6,1 mln euro. Nienależnie wypłacone środki, takie jak zasiłek mieszkaniowy i kwoty zasiłku Hartz IV, wynosiły od kilkuset, do nawet ok. 20 tys. euro.

Selim Ö. według aktu oskarżenia, żądał 25 euro za spotkanie w celu złożenia formularzy i 35 euro za wypełnienie dokumentów podatkowych. Jeśli pracownicy początkowo nie byli w stanie zapłacić, umieszczał ich na "liście dłużników".

Parlamentarna komisja śledcza (PUA), powołana w sierpniu 2016 r. przesłuchała w tej sprawie prawie 60 świadków. W sprawozdaniu końcowym stwierdzono, że Ö. uzyskał ze swojej nielegalnej działalności "znaczne korzyści finansowe".

Syn oskarżonego, były polityk lokalnych struktur partii SPD w Bremie również był przez długi czas w centrum zainteresowania śledczych. Jednakże postępowanie przeciwko niemu w tej sprawie zostało umorzone.

Selim Ö. milczy przed sądem na temat zarzutów, tak jak milczał podczas przesłuchań przed komisją śledczą.

