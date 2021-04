Niemcy: Padł dzienny rekord szczepień; media: "to wciąż poniżej średniej unijnej"

W RFN w środę podano więcej dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi niż w jakikolwiek dzień wcześniej od początku kampanii szczepień. Wg podanych w czwartek informacji Instytutu Roberta Kocha, wczoraj wykonano około 739 tys. szczepień. Ale Niemcy dalej są poniżej unijnej średniej.

"To nowy dzienny rekord" - napisał w czwartek na Twitterze federalny minister zdrowia Jens Spahn. Dzień wcześniej zaszczepiono 564 000 osób. Poprzedni rekordowy poziom odnotowano tydzień temu - było to 725 000 szczepień w jeden dzień.

Obecnie w pełni zaszczepionych jest 5 276 028 osób, co stanowi 6,3 procent całej populacji. Łącznie 14 773 908 osób otrzymało co najmniej jedną dawkę. Największy postęp odnotowano w Bremie. Tam 20 procent populacji otrzymało już co najmniej jedno szczepienie.

Kampania szczepień przyspieszyła po świętach Wielkanocy, kiedy dołączyli do niej lekarze rodzinni, ale pod względem szczepień sytuacja w Niemczech nadal jest gorsza niż w wielu innych krajach.

W środę dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisał: "Spojrzenie na liczby pokazuje, jak źle radzą sobie Niemcy ze szczepieniami. W Ameryce 22 procent obywateli jest już w pełni zabezpieczonych przed wirusem, w Chile jest to ponad 24 procent, a w Izraelu nawet 57 procent. Niemcy mają tylko 6,2 procent. Średnia unijna wynosi 6,9 proc. Ponieważ każde państwo członkowskie otrzymuje taką samą ilość szczepionki w stosunku do liczby ludności, różnica w stosunku do średniej europejskiej odpowiada stratom wynikającym z lokalnej kampanii szczepień. (...) Dla kraju, który szczyci się posiadaniem jednego z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie jest to żenujące".

bml/ jar/