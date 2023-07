Niemcy: Pełnomocnik ds. wojska: bardzo wątpliwe, czy do 2031 r. uda się zwiększyć liczbę żołnierzy do ponad 200 tysięcy

Do 2031 roku niemieckie Ministerstwo Obrony chce zwiększyć liczbę żołnierzy Bundeswehry do ponad 200 tys. Jednak pełnomocnik Bundestagu ds. sił zbrojnych Eva Hoegl uważa, że "jest bardzo wątpliwe", czy uda się to osiągnąć. Potrzebny jest "znaczny wysiłek", aby uczynić Bundeswehrę bardziej atrakcyjną dla młodych ludzi.

"Jest bardzo wątpliwe, czy zadeklarowany cel rozszerzenia Bundeswehry do 203 000 żołnierzy do 2031 r. można osiągnąć za pomocą dotychczas podjętych środków (...)" - powiedziała Eva Hoegl w czwartek portalowi RND.

Jej zdaniem potrzebny jest "znaczny wysiłek", aby uczynić Bundeswehrę bardziej atrakcyjną dla młodych ludzi i przyciągnąć nowe kadry.

Według Hoegl kluczowe znaczenie ma poprawa warunków służby, co oznacza m.in. "wystarczającą ilość materiałów - od sprzętu osobistego po duże urządzenia - oraz nowoczesną infrastrukturę". Ważne jest również, aby dać młodym ludziom realistyczny obraz służby w Bundeswehrze.

Obecnie Bundeswehra liczy ponad 180 000 osób, nie licząc pracowników cywilnych. W ciągu ośmiu lat powinno być około 20 000 żołnierzy więcej.

Z Berlina Berenika Lemańczyk