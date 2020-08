Niemcy: Pijany przewrócił się na prawnuka, niemowlę zmarło; pradziadek dostał wyrok w zawieszeniu

Sąd w Hanowerze w Niemczech skazał w czwartek 76-letniego mężczyznę na 7 miesięcy więzienia w zawieszeniu za nieumyślne spowodowanie śmierci 2-miesięcznego prawnuka w 2019 roku. Mężczyzna będąc pijanym upadł na niemowlę.

Jak podaje agencja dpa, do śmierci dziecka doszło po tym, jak mężczyzna będąc nietrzeźwy upadł na niemowlę. Stało się to mimo próśb matki dziecka, by nie zbliżał się do niego.

Dziecko zmarło tego samego dnia z powodu odniesionych obrażeń.

Zdarzenie miało miejsce w marcu 2019 roku.