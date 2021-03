Niemcy: Po 19 latach Dieter Bohlen odchodzi z niemieckiego Idola; To koniec epoki, piszą media

O tym, że Dieter Bohlen po blisko 20 latach opuszcza fotel przewodniczącego jury w programie "Deutschland sucht den Superstar”(w Polsce "Idol") piszą wszystkie niemieckie media - od tabloidów po najpoważniejsze tytuły. Nazywają go "Pop-Tytanem", ale też piszą, że był już na to najwyższy czas.

"Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) istnieje od 2002 roku - producent muzyczny Dieter Bohlen był tam od początku i do tej pory jest twarzą programu. Przez dziesięciolecia kształtował go swoimi wypowiedziami. RTL ogłosiła, że program zostanie zaprezentowany po raz pierwszy z zupełnie nowym jury w nadchodzącym sezonie w 2022 roku. "Finał obecnego sezonu 3 kwietnia 2021 roku to ostatni pokaz "Pop-Tytana" na krześle sędziego głównego" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

W Polsce Dieter Bohlen znany przede wszystkim jako założyciel i członek duetu Modern Talking, którego popowa twórczość do dziś cieszy się sporą popularnością.

W Niemczech Bohlen zawsze wzbudzał emocje. Portal RND przypomina, że Dieter Bohlen powiedział kiedyś pół żartem, że gdyby Mozart jeszcze żył, "robiłby coś podobnego do tego, co ja robię". Dotyczy to jego zdaniem również "Bacha lub Beethovena".

"Trudno było przejść obojętnie obok, urodzonego w 1953 roku mężczyzny, który z gospodarstwa swoich rodziców Hansa i Edith Bohlen w Bernie koło Elsfleth dotarł do drugiego miejsca konkursie 100 Najbardziej Irytujących Niemców" - pisze RND na pożegnanie jurora DSDS. Ale Bohlen odchodzi też z programu "Superertalent", co oznacza wg portalu koniec pewnej telewizyjnej epoki.

"Era Bohlena dobiega końca (...) Pod rządami Bohlena "DSDS" i "Supertalent" obniżyły bariery wstydu, zburzyły bariery smaku, ogłosiły rozrywkę cnotą nadrzędną i przełamały wszelkie tabu" - zauważa bez sentymentu publicysta RND.

I konkluduje: 2021 okazuje się rokiem, w którym żegnają się główni bohaterowie dawnej Republiki Federalnej: Jogi Loew (trener reprezentacji Niemiec w piłce nożnej - PAP) odchodzi po prawie 15 latach, Angela Merkel po 16 latach opuści urząd kanclerski, a Dieter Bohlen po 19 latach odchodzi z niemieckiego "Idola". "Najwyższy czas" - pisze RND.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

