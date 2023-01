Niemcy: Po brytyjskiej zapowiedzi dostarczenia Ukrainie czołgów Challenger 2 politycy wzywają do dostaw Leopardów

Po brytyjskiej zapowiedzi dostarczenia Ukrainie czołgów Challenger 2 coraz więcej polityków w Niemczech domaga się dostarczenia temu krajowi czołgów Leopard 2 - zauważa w sobotę portal t-online. Są wśród nich politycy partii Zielonych i FDP, które razem z SPD tworzą niemiecki rząd.

"Leopard 2 to najczęściej używany czołg bojowy w Europie. Istnieją wystarczające możliwości konserwacji i wystarczająca ilość amunicji" - powiedział t-online polityk partii Zielonych, szef parlamentarnej komisji europejskiej Anton Hofreiter. "Dlatego oczywiste jest, aby zwrócić się teraz do naszych europejskich partnerów i wspólnie dostarczyć Ukrainie Leopardy 2" - dodał.

Hofreiter zaznaczył, że Polska i inni sojusznicy dali już jasno do zrozumienia, że są gotowi do dostaw. Przekazanie Challengera 2, to - jego zdaniem - "kolejny ważny krok we wspieraniu Ukrainy".

O przemyślenia w urzędzie kanclerskim apelowała też przewodnicząca komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann. "Dostawa czołgów Challenger, to kolejne zbliżenie naszych krajów partnerskich do rzeczywistości" - powiedziała t-online polityk partii FDP.

Podkreśliła też, że "Marder mógł być tylko pierwszym krokiem". "Po Marderze musi pójść Leopard, aby Ukraina mogła skutecznie bronić się przed brutalną rosyjską wojną napastniczą" - powiedziała.

Z Berlina Berenika Lemańczyk