Niemcy: Po kilku dniach spadków ponownie wzrasta zachorowalność na Covid-19

Z czwartkowych danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) wynika, że po trwającym kilka dni spadku tygodniowa zachorowalność na koronawirusa ponownie nieznacznie wzrosła. Jednak w dziesięciu najbardziej dotkniętych wirusem okręgach Niemiec liczba nowych infekcji wciąż się obniża.

Jak przypomina RKI, obecne wartości mogą być zaburzone przerwą świąteczno-noworoczną, ponieważ w tym czasie wykonywanych jest mniej testów i mniej sprawozdań, a wiele danych trafia do systemu z opóźnieniem.

W czwartek RKI potwierdził 42 770 nowych infekcji koronawirusem (tydzień temu było 44 927). Zapadalność tygodniowa wynosi obecnie 207,4, co jest spadkiem wobec środy (205,5), zeszłego tygodnia (280,3) i listopada (439,2).

Odnotowano także 383 zgony (w czwartek tydzień temu było ich 425).

Dziesięć powiatów o największej liczbie nowych infekcji znajduje się na terenie Turyngii i Brandenburgii. Żaden z powiatów nie wykazał tygodniowej zachorowalności na poziomie przekraczającym 1000. W Cottbus (Brandenburgia) wartość ta wynosi 786,3, co czyni ją najwyższą w całym kraju.

Dla decyzji władz o wprowadzaniu dodatkowych ograniczeń decydujące znaczenie ma współczynnik hospitalizacji. To wartość wskazująca, ilu mieszkańców (na 100 tys. osób) zostało przyjętych do szpitala z powodu koronawirusa w ciągu ostatnich siedmiu dni. Aktualnie dla całych Niemiec współczynnik ten wynosi 3,15. W okresie Bożego Narodzenia w 2020 roku było to 15,75.

Jeśli współczynnik hospitalizacji przekracza wartość graniczną 3 (więcej niż 3 hospitalizowane osoby na 100 tys. osób), obowiązują bardziej rygorystyczne środki: 2G (wstęp tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców) stosuje się wówczas we wszystkich przypadkach, a osobom niezaszczepionym odmawia się wstępu np. do restauracji, studiów fitness czy teatrów.

Większość krajów związkowych znajduje się aktualnie poniżej progu 3. Wartość 3 przekraczają: Brema, Kraj Saary, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Badenia-Wirtembergia.

Jeśli współczynnik przekracza 6, środki bezpieczeństwa mogą zostać bardziej zaostrzone - dopuszczone jest wprowadzenie zasady 2G + (nawet ci, którzy zostali zaszczepieni lub wyzdrowiciele, potrzebują dodatkowo negatywnego wyniku testu). Wartość 6 przekracza obecnie Saksonia-Anhalt.

Turyngia jest jedynym krajem związkowym, gdzie wartość ta wynosi 9. Przy takiej wartości i "wysokim wskaźniku infekcji ze szczególnie dużym obciążeniem dla systemu zdrowia publicznego", może zostać uruchomiony kolejny etap działań, zmierzający w kierunku częściowej blokady - wyjaśnia "Bild".

Marzena Szulc