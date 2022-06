Niemcy: Po raz pierwszy przejęto nieruchomości w ramach sankcji nałożonych na Rosję

W Niemczech po raz pierwszy dokonano zajęcia nieruchomości na podstawie sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej wojną napastniczą na Ukrainie. Jak poinformowała w poniedziałek prokuratura w Monachium, zajęto trzy mieszkania obywateli rosyjskich w stolicy Bawarii oraz konto, na które przelewano opłaty za czynsz.

"Dotyczy to członka rosyjskiej Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu Rosji), którego nazwiska nie podano, oraz jego żony, zameldowanej w Monachium" - podaje portal BR24.

Prokuratura stwierdziła, że jest to pierwszy przypadek w Niemczech, w którym nie tylko "zamrożono" aktywa w związku z sankcjami, ale także zajęto nieruchomości.

Krok ten stał się skuteczny dzięki wpisowi do księgi wieczystej dokonanemu w poniedziałek. Lokatorzy mieszkań mogą w nich pozostać, ale muszą teraz płacić czynsz w wysokości około 3500 euro miesięcznie do sądu okręgowego w Monachium, a nie do właścicieli - informuje BR24.

Z Berlina Berenika Lemańczyk