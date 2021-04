Niemcy: Po raz pierwszy zaszczepiono ponad milion osób w ciągu jednego dnia

W środę w Niemczech po raz pierwszy od początku kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi zaszczepiono ponad milion osób jednego dnia. 1,1 mln szczepień oznacza więcej niż jeden procent całej populacji, podkreślił minister zdrowia Jens Spahn.

Minister poinformował, że w gabinetach lekarskich podano 730 000 dawek, a 360 000 w centrach szczepień. Według Spahna do tej pory prawie 26 procent populacji otrzymało co najmniej jedno szczepienie przeciwko koronawirusowi, a 7,5 procent ma pełną ochronę.

To pokazuje, "jak bardzo zwiększyliśmy prędkość" szczepień, stwierdził Spahn. Jednakże nie jest to jeszcze wystarczające do ustanowienia odporności stadnej.

Niemcy są pierwszym krajem na kontynencie europejskim, który przekroczył liczbę miliona podanych zastrzyków w ciągu 24 godzin.