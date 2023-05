Niemcy: Po strzelaninie na terenie fabryki Mercedesa liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do dwóch

Po strzelaninie, do której doszło w czwartek rano na terenie fabryki Mercedes-Benz w Sindelfingen liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do dwóch. Jak poinformował w czwartek agencję dpa rzecznik policji zabici to dwaj 44-latkowie. Wcześniej informowano o jednej osobie zabitej i jednej ciężko rannej.

Osoba, która została ciężko ranna zmarła w szpitalu - poinformowała policja na Twitterze, dodając, że nie ma więcej rannych. https://twitter.com/PolizeiLB/status/1656589336316465153

Sprawca został zatrzymany. Nie ma już żadnego zagrożenia dla pracowników.

Zabójca to najprawdopodobniej 53-letni zewnętrzny pracownik firmy logistycznej - informuje portal dziennika "Bild".

Najwyraźniej pracownicy ochrony Mercedesa zareagowali szybko. Według informacji "Bilda" byli w stanie obezwładnić i zatrzymać napastnika, a następnie przekazali go policji, która przyjechała później.