Niemcy: Pocztowy chaos w całym kraju: listy nie dochodzą tygodniami

Niemiecka poczta jest pogrążona w chaosie: mieszkańcy całego kraju skarżą się na spóźnione lub niedostarczone listy. Są rejony, gdzie poczta nie dociera od tygodni – opisuje portal dziennika "Bild".

Od początku tego roku do władz poczty w Bonn trafiło 20,4 tys. skarg, z czego ponad połowa (11,5 tys.) - w trzecim kwartale. Jak poinformowała Marta Mituta, rzeczniczka prasowa poczty, "dane z września nie zostały jeszcze w pełni zebrane". Dla porównania, w całym 2021 roku skarg było 15 tys.

Jak dowiaduje się "Bild", w Berlinie prawie wszystkie dzielnice zgłaszają problemy z doręczaniem listów, w skrajnych przypadkach poczta nie dotarła od sześciu tygodni. Przesyłki nie są doręczane "od tygodni" w niektóre rejony na południu Niemiec - w Badenii-Wirtembergii i Bawarii.

"Rozwścieczeni obywatele wymieniają komentarze na temat kiepskiej pracy poczty w internecie, w mediach społecznościowych" - opisuje "Bild" i przytacza jeden z komentarzy z Facebooka: "W Holzheim to absolutna katastrofa. Nic już nie dochodzi, a kiedy coś się pojawia, to są to listy należące do innego adresata".

"Niestety, musimy przyznać, że w niektórych regionach występują problemy, szczególnie z dostarczaniem listów. Powodem jest znacznie wyższa absencja pracowników, spowodowana infekcjami koronawirusa" - tłumaczy Alexander Edenhofer, rzecznik Grupy Deutsche Post DHL. Jak dodaje, w niektórych rejonach z tego powodu "do gospodarstw domowych listy trafiają tylko co drugi dzień roboczy".

Poczta tymczasem próbuje zrekrutować nowych listonoszy - dodaje "Bild", informując, że doręczyciele otrzymują miesięcznie do 3090 euro brutto wynagrodzenia, ponadto przysługuje im dodatek urlopowy i 13. pensja.