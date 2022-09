Niemcy: Podczas targów InnoTrans w Berlinie PKP i Koleje Ukraińskie zadeklarowały rozwój współpracy

Niezwykle trudny dla Ukrainy czas spowodował, że wieloletnia współpraca między Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. i Kolejami Ukraińskimi weszła na zupełnie nowy poziom. Dziś, podczas największych w Europie targów kolejowych – InnoTrans w Berlinie, spółki zadeklarowały chęć kontynuowania i rozszerzania wzajemnej współpracy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

We wtorek podczas targów InnoTrans w Berlinie, Polskie Koleje Państwowe S.A. i Koleje Ukraińskie ("Ukrzaliznycia") podpisały wspólne oświadczenie o rozwoju, kontynuacji i zacieśnieniu współpracy, chcąc przyczynić się do dalszego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą, zgodnie z rezultatami spotkań premierów oraz ministrów obu krajów oraz w celu rozwoju kolejowych systemów transportowych Polski i Ukrainy. Działanie to realizowane jest w ramach odbudowy systemu transportowego Ukrainy, który ucierpiał po rozpoczęciu rosyjskiej agresji militarnej.

"Wydarzenia rozgrywające się w ostatnich miesiącach w Ukrainie doprowadziły do współpracy pomiędzy Grupą PKP a Kolejami Ukraińskimi na niespotykaną dotychczas skalę" - powiedział prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński. "Od drugiego kwartału br. odnotowywany jest sukcesywny, wielokrotny wzrost przewozów towarowych na polsko-ukraińskich kolejowych przejściach granicznych, szczególnie w kontekście importu zboża do państw UE. Odnotowaliśmy ostatnio również wzmożone zainteresowanie realizacją inwestycji przy polsko-ukraińskiej granicy, w zakresie tworzenia nowej infrastruktury pod kątem zwiększających się przewozów produktów spożywczych. Inwestycje te mogą być bodźcem do wzrostu gospodarczego w Polsce i Ukrainie, ale również tworzyć nowe perspektywy współpracy z PKP S.A. Spółka bowiem zarządza nieruchomościami o potencjale do rozwoju działalności logistycznej. Już teraz widoczne jest zainteresowanie ze strony rynku".

Prezes zarządu Kolei Ukraińskich Ołeksandr Kamyszyn podkreślił, że "3 czerwca 2022 r. Unia Europejska podjęła historyczną decyzję - przyznała Ukrainie status kandydata do członkostwa w UE. Oznacza to, że przyspieszamy proces budowania długofalowych relacji z firmami europejskimi. Transparentnych i korzystnych dla obu stron. Koleje mogą być kluczowe w tym procesie, być rodzajem integratora Ukrainy z UE. Teraz, dzięki współpracy ze stroną polską, zwiększamy przepustowość naszych terminali przeładunkowych. Jednak kluczową rzeczą, której teraz potrzebujemy, jest znalezienie właściwej, dalszej koncepcji dla struktury kolei europejskich. Myśląc o potencjalnej +architekturze+ kolei, należy pamiętać, że infrastruktura kolejowa Polski i Ukrainy to ponad 40 tysięcy kilometrów torów łączących Morze Czarne i Bałtyk".

W przyjętym dziś wspólnym oświadczeniu spółki wyraziły zainteresowanie kontynuowaniem korzystnej współpracy w rozwoju systemów transportu kolejowego w obu państwach, jako ważnego elementu systemu transportowego Europy. Podkreśliły także wagę zmian zachodzących w strukturze polskich i ukraińskich rynków kolejowych, powstałych w wyniku prowadzonych działań zbrojnych - informuje w komunikacie prasowym PKP.

Zarówno Polskie Koleje Państwowe, jak i Koleje Ukraińskie podkreślają konieczność dialogu na temat rozwiązań dotyczących funkcjonowania rynku kolejowego, zmian instytucjonalnych, organizacyjnych oraz sprawy finansowania transportu kolejowego. W ramach współpracy strony będą prowadziły okresowe konsultacje na temat rozwoju transportu kolejowego oraz podjęcia działań na rzecz wdrożenia przemian w polskim i ukraińskim systemie kolejowym.

Obszary współpracy będą się koncentrować m.in. na wzmocnieniu i rozwijaniu aktywnej współpracy w dziedzinie transportu towarów i logistyki kolejowej, centrów logistycznych i granicznych punktów przeładunkowych, rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego oraz inicjatyw dotyczących usprawnienia przewozów towarów pomiędzy różnymi systemami linii kolejowych.

Sprawny i bezpieczny transport kolejowy jest jednym z elementów determinujących bezpieczeństwo państwa, a w czasie wojny odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazały to Koleje Ukraińskie, ewakuując uchodźców z zagrożonych terenów oraz zapewniając zaopatrzenie armii i transport ładunków humanitarnych - przypomina PKP.

Znaczenie kolei w trudnych czasach udowodniły także spółki Grupy PKP, które już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę zaangażowały się w pomoc obywatelom i państwu ukraińskiemu, m.in. udostępniając powierzchnię dworców kolejowych pod prowadzenie punktów pomocowych oraz umożliwiając bezpłatne przejazdy pociągami narodowego przewoźnika PKP Intercity, z których skorzystało ponad 2,3 mln Ukraińców.

Podczas tegorocznej edycji InnoTrans Koleje Ukraińskie są gościem honorowym stoiska Grupy PKP.

Z Berlina Berenika Lemańczyk