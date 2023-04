Niemcy: Podejrzany o planowanie zamachu terrorystycznego zatrzymany

Policja w Hamburgu zatrzymała we wtorek 28-letniego obywatela Syrii, podejrzanego o planowanie zamachu terrorystycznego. W ostatnich tygodniach kupował on za pośrednictwem platformy e-bay materiały potrzebne do skonstruowania ładunku wybuchowego.

Jest on podejrzany o planowanie zamachu na cele cywilne. Formalnie postawiono mu już zarzut "finansowania terroryzmu" - podała agencja dpa, powołując się na prokuraturę w Hamburgu.

Policja przeprowadziła rewizję w domu zatrzymanego. Przeszukano również inne miejsca.

O wspieranie planu podejrzewany jest 24-letni młodszy brat zatrzymanego, mieszkający w Bawarii.

Jak twierdzi policja, bracia mieli kierować się motywacjami "islamistycznymi i dżihadystycznymi; zamierzali przeprowadzić atak na cele cywilne".

We wtorkowej akcji uczestniczyło 250 policjantów.