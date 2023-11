Niemcy: Polacy w Berlinie uczcili narodowe święto Biegiem Niepodległości

Przypadające w sobotę Narodowe Święto Niepodległości Ambasada RP w Berlinie uczciła Biegiem Niepodległości, który wystartował spod budowanego w pobliżu Bramy Brandenburskiej na reprezentacyjnej alei Unter den Linden nowego gmachu polskiej placówki dyplomatycznej.

"Miejsce, w którym jesteśmy, jest szczególne" - powiedział PAP przed rozpoczęciem biegu ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś. "Jest to budynek nowej polskiej ambasady, którą otwieramy niebawem i chcieliśmy się pochwalić postępami w budowie, a czas jest niezwykle podniosły dla nas w związku z dzisiejszym świętem".

"Dzisiaj przypada nasze Narodowe Święto Niepodległości i zebraliśmy się tutaj w centrum Berlina, żeby zaakcentować, że Polonia jest bardzo silna" - podkreślił polski ambasador, który sam także wziął udział w biegu.

"Za chwilę rozpoczniemy świętowanie wspólnym śpiewaniem hymnu narodowego. Jest tu z nami liczna grupa polonijna, wszyscy dostali tekst hymnu, bo niestety jest tak, że nie wszystkie dzieci znają polski hymn, po prostu nie mają za dużo okazji, by go poznać. Dlatego przy okazji dzisiejszego święta szczególnie tutaj w Berlinie promujemy akcję +Niepodległa do Hymnu+" - powiedział dyplomata.

W rozmowie z PAP ambasador Pawłoś zauważył, że "ważne jest też to, że nie jesteśmy dziś sami, są z nami nasi niemieccy partnerzy i nasi przyjaciele - ambasadorowie innych krajów i członkowie korpusu dyplomatycznego. Ten Bieg Niepodległości organizuje nie tylko Ambasada, ale także Ataszat Obrony. Pułkownik Mirosław Klimczak zaprosił grono swoich kolegów z innych ataszatów obrony, są z nami Amerykanie, są z nami Litwini, Węgrzy - tak, że jesteśmy tutaj wielką międzynarodową rodziną".

15-kilometrowa trasa biegu prowadziła przez Bramę Brandenburską i park Tiergarten, wzdłuż Szprewy do parku Pałacu Charlottenburg i z powrotem na Unter den Linden 70.

W niedzielę z okazji Narodowego Święta Niepodległości Ambasada RP w Berlinie i Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy z Instytutem Polskim w stolicy Niemiec zapraszają na koncert pt. "Wieczór pieśni polskiej", który odbędzie się w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy Lilienthalstr. 5. Koncert rozpoczyna się o godz. 19.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r.

Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 roku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk