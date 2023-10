Niemcy: Policja przerwała demonstrację solidarności z Palestyną pod Bramą Brandenburską w Berlinie

Pod Bramą Brandenburską w Berlinie policja rozwiązała w sobotę po południu demonstrację solidarności z Palestyną. Według niemieckiej stacji rbb, zebrało się około 50 osób, które wymachiwały palestyńskimi flagami i trzymały transparenty wyrażające solidarność z Palestyńczykami.

Rzecznik berlińskiej policji oświadczył, że ludzie najwyraźniej przyszli na demonstrację, która została przełożona przez organizatora o tydzień. Na miejscu pojawiła się policja w sile około 150 funkcjonariuszy, którzy przerwali wydarzenie.

W dzielnicy Neukoelln w sobotę małe grupy liczące od 15 do 20 osób zebrały się na Hermannplatz, dochodziło do kłótni z policją. Według agencji dpa, nie doszło tam do większych konfliktów.

Od czasu ataku Hamasu na Izrael z 7 października, w Berlinie wielokrotnie odbywały się propalestyńskie wiece. Kilka razy zakazano demonstracji z powodu obaw przed antysemickimi wypowiedziami.