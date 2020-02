Niemcy: Policja; strzelanina w Hanau, co najmniej osiem osób nie żyje, pięć jest rannych

Policja poinformowała, że celem ataku były dwa bary, w których klienci palą wodne fajki. Według gazety Bild strzały w kierunku barów padły z przejeżdżającego samochodu.

Agencja prasowa dpa poinformowała, że policja potwierdziła, że ludzie zostali zabici, ale nie wiadomo ile jest ofiar, mówi się o co najmniej ośmiu i pięciu rannych. Nie jest też jest jasne, co było przyczyną tego incydentu. Hanau to 100 tysięczne miasto położone 20 km od Frankfurtu nad Menem. Regionalny nadawca publiczny Hessischer Rundfunk poinformował, bez cytowania źródeł, że atak miał miejsce w holu fajki wodnej w centrum miasta. Powołał się na relacje świadków, którzy słyszeli osiem lub dziewięć strzałów i widzieli co najmniej jedną osobę leżącą na ziemi. Sprawca lub sprawcy najwyraźniej udali się następnie do innej części miasta, gdzie oddali strzały w kolejnym barze z fajkami wodnymi, poinformowało radio.