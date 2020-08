Niemcy: Policyjna akcja przeciwko oszustom podatkowym i praniu pieniędzy

W ramach śledztw dotyczących dokonywanych na duża skalę i przy pomocy partnerów zagranicznych oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy przeszukano we wtorek lokale mieszkalne i biurowe w Hesji i innych niemieckich krajach związkowych - poinformowały władze.

Jak podały prokuratura we Frankfurcie nad Menem i Federalny Urząd Kryminalny (BKA), w sześciu miastach Hesji - w tym we Frankfurcie nad Menem i w Wiesbaden - oraz w położonym w Nadrenii Północnej-Westfalii Bonn przeprowadzono rewizje pomieszczeń mieszkalnych sześciu niemieckich klientów banku w Portoryko.

Podejrzewa się ich o założenie przy pomocy tego banku spółek offshore w celu ukrywania własnych dochodów kapitałowych przed niemieckim fiskusem, by uniknąć w ten sposób płacenia należnych mu podatków.

W poszukiwaniu dalszych dowodów w tej sprawie podobne działania podjęto we wtorek w różnych bankach na terenie całych Niemiec.

W ramach odrębnego dochodzenia funkcjonariusze BKA przeszukali tego samego dnia w Brandenburgii biuro firmy eksportowo-importowej oraz lokale mieszkalne w związku z domniemanym praniem pieniędzy. Podejrzanemu w tej sprawie zarzuca się przemycanie do Niemiec uzyskanych drogą przestępczą kwot, by wprowadzić je tam do legalnego obiegu gospodarczego. Poprzez konta firmy miano realizować niezwiązane z jej działalnością przelewy na rzecz prywatnych osób w Rosji.

Jak przypomina dpa, według wcześniejszych doniesień eksperckiej sieci badającej ten skomplikowany system prania wysyłanych z Rosji na Zachód pieniędzy, obsłużył on sumy sięgające łącznie miliardów. Tylko na niemieckie konta miało z tego trafić około 190 mln euro. Media nadały całemu mechanizmowi angielską nazwę "Troika Laundromat" czyli "Pralnia samoobsługowa Trojka".