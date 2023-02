Niemcy: Politolog Francis Fukuyama: porażka Putina jest tylko kwestią czasu

Ukraina może pokonać Rosję, nie mam co do tego wątpliwości. Porażka Putina jest co najwyżej kwestią czasu - powiedział amerykański politolog Francis Fukuyama w opublikowanym w środę wywiadzie dla portalu informacyjnego "T-Online".

"Motywacja Ukraińców jest znacznie wyższa - dodał Fukuyama - a ukraińska armia otrzymuje obecnie obok innego uzbrojenia także zachodnie czołgi bojowe".

"Niemcy długo zwlekały z podjęciem tej decyzji, być może zbyt długo" - stwierdził w kontekście dostaw czołgów. "Ale teraz na szczęście decyzja zapadła. Musimy jednak nadal wspierać Ukrainę w taki sposób, aby mogła ona odzyskiwać coraz więcej swojego terytorium okupowanego przez Rosję. Nie uważam za nieprawdopodobne, że armia ukraińska będzie w stanie do lata całkowicie wyzwolić przynajmniej południową część kraju" - powiedział politolog.

"Pewne jest (...), że Rosja popełniła ogromny błąd. Atak Rosji na Ukrainę był wręcz największym błędem strategicznym, jakiego byłem świadkiem w swoim życiu" - podkreślił Fukuyama.

Z Berlina Berenika Lemańczyk