Chadecy i liberałowie wzywają do dostarczenia Ukrainie niemieckich pocisków manewrujących. Rząd RFN powinien natychmiast dostarczyć Kijowowi pociski manewrujące Taurus - powiedział gazecie "Welt am Sonntag" ekspert CDU ds. polityki zagranicznej Roderich Kiesewetter. Polityk FDP odpowiedzialny za sprawy obrony Marcus Faber również opowiedział się za takimi dostawami.

Według Kiesewettera Bundeswehra ma 600 systemów Taurus, z których około 450 nie jest gotowych do użytku, ale firma MBDA może je zmodernizować dla Ukrainy. Brakuje jednak woli politycznej, by to zrobić - uważa polityk opozycyjnej CDU.

Faber, przedstawiciel współrządzącej liberalnej partii FDP, również opowiedział się za dostawami Taurusów. Podkreślił, że sukces pocisków manewrujących Storm Shadow dostarczonych Ukrainie przez Wielką Brytanię pokazuje, jak ważna jest ta broń.

"Bardzo liczymy na niemieckie rakiety Taurus" - podkreślił ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makejew w wypowiedzi dla "Welt am Sonntag".

Według gazety rzeczniczka ministerstwa obrony Niemiec oświadczyła, że minister Boris Pistorius dał jasno do zrozumienia, że "nie będzie dostawy" pocisków manewrujących Taurus. Według "Welt am Sonntag" pytanie o powody tej decyzji pozostało bez odpowiedzi.

