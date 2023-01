Niemcy: Politycy: dobrze, że Niemcy poszły w ślady Francji i zdecydowały o wysłaniu wozów bojowych Ukrainie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz po miesiącach oporu w tej sprawie, w końcu zgodził się na wysłanie Ukrainie „dziesiątek Marderów” – komentuje w czwartek wieczorem portal dziennika „Bild”. Również niemieccy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję niemieckiego rządu o przekazaniu Ukrainie bojowych wozów piechoty Marder.

W czwartek rządy w Waszyngtonie i Berlinie ogłosiły we wspólnym oświadczeniu, że USA przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley, a Niemcy - Marder. Decyzja została przypieczętowana podczas rozmowy telefonicznej prezydenta Joe Bidena z kanclerzem Scholzem. We wspólnym komunikacie dodano, że Berlin dostarczy również Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot.

Jak podkreśla "Bild", niemieckie pojazdy dla Ukrainy mają pochodzić bezpośrednio z magazynów przemysłu zbrojeniowego, a nie z zasobów Bundeswehry. Obydwa kraje zapowiadają również szkolenie ukraińskich sił zbrojnych na swoich systemach.

"Mimo że nie było na razie mowy o dostarczeniu Ukrainie czołgów bojowych Leopard, jest to dobra wiadomość dla Ukrainy po tym, jak kanclerz Scholz uparcie miesiącami odmawiał dostaw ciężkiej broni" - zauważa "Bild". W związku z tym Scholz spotykał się z ostrą krytyką ze strony niemieckich polityków. Presja na kanclerza wzrosła w środę, po decyzji prezydenta Francji Emmanuela Macrona o dostarczeniu Ukrainie kilkudziesięciu lekkich czołgów bojowych AMX-10 RC.

"Ta decyzja zapada bardzo późno, ale jeszcze nie za późno" - skomentowała z zadowoleniem przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). "Nie poddajemy się, po Marderach będą Leopardy. Będę się tego trzymać" - dodała.

Ukraina może dobrze spożytkować transportery Marder - mimo że model ten pochodzi z czasów zimnej wojny, sprawdził się już w różnych operacjach Bundeswehry, w tym w Kosowie i Afganistanie. Marder może bezpiecznie przewieźć do celu nawet sześciu żołnierzy, zapewnia wsparcie ogniowe za pomocą 20-mm działka pokładowego i karabinu maszynowego MG3 - opisuje "Bild". Na Ukrainie będzie można go wykorzystywać do ochrony żołnierzy przed ostrzałem rosyjskiej artylerii.

"To dobra decyzja. Ukraina ma prawo bronić się przed rosyjskim atakiem, a naszym obowiązkiem jest jej pomóc" - skomentował minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni). "Dzięki takim pojazdom Ukraina będzie mogła odzyskać okupowane terytoria i da to szansę na pokój" - dodał ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Kilonii, profesor Joachim Krause.

"Jedno jest pewne: Ukraina potrzebuje czołgów bojowych i transporterów opancerzonych, wtedy wojna skończy się szybciej" - stwierdził Nico Lange, który do 2021 roku pracował w niemieckim ministerstwie obrony.

"Francja wykazała się przywództwem, jako pierwsza ogłaszając dostawy czołgów. Dobrze, że Niemcy idą teraz w jej ślady" - skomentował ekspert Zielonych, Sebastian Schaefer, postulując, aby szkolenie ukraińskich żołnierzy rozpocząć jak najszybciej.