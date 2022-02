Niemcy: Politycy o decyzji Putina: zjednoczeni w solidarności z Ukrainą ; nasza odpowiedź będzie mocna i jasna

Po uznaniu przez Putina separatystycznych regionów Ukrainy głos zabierają niemieccy politycy. "Nasza odpowiedź na to będzie mocna i jasna" - napisała na Instagramie minister obrony Niemiec Christine Lambrecht. Lider partii FDP Christian Lindner napisał: "zjednoczeni w solidarności z Ukrainą i w zaufaniu do prawa".

Minister obrony Christine Lambrecht oceniła, że uznanie przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej stanowi drastyczne naruszenie prawa międzynarodowego i jest całkowicie nie do przyjęcia. "Nasze stanowisko w sprawie Rosji i Ukrainy jest jasne: stawiamy na wyraźne i wiarygodne odstraszanie. To nie do pomyślenia, że w Europie po raz kolejny siłą przesuwa się granice". "Konflikt nie może być rozwiązany militarnie" - dodała.

Lider FDP Christian Lindner napisał na Twitterze: "Łamiąc prawo międzynarodowe, Putin izoluje się, ze szkodą dla narodu rosyjskiego". Efektem tej decyzji jest to, że "NATO i UE zbliżają się do siebie jako wspólnoty wartości" napisał dodając: "Zjednoczeni w solidarności z Ukrainą i w zaufaniu do prawa".

bml/ jm/