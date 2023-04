Niemcy: Politycy SPD wzywają kanclerza do podjęcia inicjatywy pokojowej dla Ukrainy

Grupa polityków partii SPD podpisała się pod apelem, wzywającym kanclerza Olafa Scholza (SPD) do podjęcia inicjatywy pokojowej dla Ukrainy. Trzeba "zrobić wszystko, aby doszło do szybkiego zawieszenia broni, (...) i znalezienia drogi do negocjacji" - napisano w apelu.

Autorami apelu są m.in. były szef niemieckiej federacji związków zawodowych (DGB) Reiner Hoffmann, były poseł SPD Michael Mueller oraz Reiner Braun z Międzynarodowego Biura Pokoju. Wśród sygnatariuszy znaleźli się także były przewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse i były komisarz UE Guenter Verheugen - pisze w sobotę portal dziennika "Berliner Zeitung".

Sygnatariusze zachęcają kanclerza Olafa Scholza wraz z Francją "do pozyskania do mediacji przede wszystkim Brazylii, Chin, Indii i Indonezji, aby szybko doprowadzić do zawieszenia broni". Z każdym dniem "rośnie niebezpieczeństwo rozszerzenia działań wojennych" - głosi apel zainicjowany przez historyka Petera Brandta, syna byłego kanclerza Niemiec Willy'ego Brandta (SPD).

Nad Europą zawisł "cień wojny nuklearnej", a świat nie może "osunąć się w nową wielką wojnę". Jest "najważniejszą rzeczą", by teraz "zrobić wszystko dla szybkiego zawieszenia broni, powstrzymania rosyjskiej wojny agresji i znalezienia drogi do negocjacji". Dopiero wtedy można "utorować drogę do wspólnego porządku bezpieczeństwa w Europie" - napisano w apelu opublikowanym przez gazety "Frankfurter Rundschau" i "Berliner Zeitung".

Z Berlina Berenika Lemańczyk