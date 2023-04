Niemcy: Polityk CDU ds. zagranicznych: zawieszenie broni na Ukrainie oznaczałoby sukces Rosji

Polityk partii CDU ds. zagranicznych Johann Wadephul wypowiedział się przeciwko zawieszeniu broni w wojnie na Ukrainie. "Jakiekolwiek zawieszenie broni teraz oznaczałoby, że wojna Rosji zakończyła się sukcesem, że część Ukrainy jest okupowana" - powiedział w poniedziałek we wspólnym programie telewizji ARD i ZDF.

Negocjacje pokojowe mogą się odbyć tylko wtedy, "kiedy rosyjska agresja zostanie zatrzymana, gdy Rosja przestanie prowadzić wojnę" - podkreślił Wadephul, który jest także wiceszefem opozycyjnej frakcji CDU/CSU w niemieckim Bundestagu.

W weekend w Niemczech opublikowano kolejny apel wzywający kanclerza Olafa Scholza (SPD) do podjęcia inicjatywy pokojowej dla Ukrainy, pod którym podpisała się także grupa polityków partii SPD. "Trzeba zrobić wszystko, aby doszło do szybkiego zawieszenia broni, (...) i znalezienia drogi do negocjacji" - napisano w apelu.