Niemcy: Polityk Zielonych: nie ma "mniej złego" antysemityzmu

Wybiórcze spojrzenie na antysemityzm "powinno wreszcie odejść w przeszłość", napisał w tygodniku "Stern" polityk Zielonych, minister rolnictwa RFN Cem Özdemir. "Nie ma mniej złego antysemityzmu. Rozgrywanie jednego antysemityzmu przeciwko drugiemu jest nieuczciwe i nie służy bezpieczeństwu Żydów", podkreślił polityk.

Cem Özdemir zwrócił w swoim tekście uwagę, że "kiedy antysemityzm pochodzi z lewicy, często mówi się, że nie jest to antysemityzm, ale antykolonialna walka wyzwoleńcza. Niepokojące jest to, że niektórzy na lewicy nie potrafią okazać człowieczeństwa w obliczu terroru Hamasu - a nawet uznać, że jest to terroryzm".

Cem Özdemir wezwał do podjęcia konsekwentnych działań przeciwko antysemityzmowi w Niemczech. "Jeśli mówimy, że na antysemityzm nie może być miejsca w naszym społeczeństwie, to muszą z tym w parze iść działania", napisał. Jeśli granice wolności słowa zostaną przekroczone w związku z podżeganiem do nienawiści i przemocy, należy osądzić to i upublicznić.

7 października terroryści Hamasu dokonali masakry ludności cywilnej w Izraelu na granicy ze Strefą Gazy. Od tego czasu Izrael atakuje cele w Strefie Gazy. W rezultacie w Niemczech wielokrotnie dochodziło do demonstracji Palestyńczyków i ich zwolenników, w których niektórzy uczestnicy popierali Hamas. Od czasu ataku Hamasu liczba antysemickich incydentów w całym kraju wzrosła.