Niemcy: Polityk Zielonych: Ukraina potrzebuje pilnie amunicji, czołgów i obrony przeciwlotniczej

Ukraina pilnie potrzebuje amunicji do większości sprzętu wojskowego produkcji radzieckiej. Dlatego Niemcy powinni teraz dostarczyć czołgi Marder i Leopard II, co pozwoli przejść Ukrainie na standardową zachodnią amunicję – powiedział we wtorek w rozmowie z RTL/ntv Anton Hofreiter (Zieloni), przewodniczący Komisji Europejskiej Bundestagu.

Jak podkreślił Hofreiter, także możliwości obrony przeciwlotniczej Ukrainy powinny zostać koniecznie wzmocnione.

"Dostarczanie na Ukrainę kolejnych partii sprzętu, który nie będzie ochraniany i który będzie zagrożony natychmiastowy zniszczeniem przez rosyjskie rakiety i drony, zakupione w Iranie, wydaje się działaniem raczej bezużytecznym" - podkreślił polityk Zielonych.