Niemcy: Polityka wobec Chin źródłem napięć między partiami koalicji

Jest duża różnica zdań między kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem (SPD) a minister spraw zagranicznych Annaleną Baerbock (Zieloni) w kwestii postępowania wobec władz Chin - pisze w sobotę portal dziennika "Welt". Spór w tej sprawie, ożywiony z powodu ewentualnego przejęcia przez chiński koncern państwowy pakietu udziałów w terminalu hamburskiego portu, wywołał napięcia między trzema partiami koalicji rządowej RFN.

"Pół roku temu byłem w Japonii, a teraz jest dla mnie ważne, aby pojechać do Pekinu. Kilka dni później udam się do Wietnamu i Singapuru" - powiedział Scholz w wywiadzie udzielonym gazecie "Welt am Sonntag", broniąc planowanej podróży do ChRL. Jego wizyta w Chinach planowana jest na początek listopada.

"Kanclerz będzie pierwszym znaczącym zachodnim politykiem, przyjętym przez prezydenta Xi Jinpinga po tym, jak został ponownie wybrany na zjeździe partii na trzecią kadencję" - podkreśla "Welt". Jak podkreśla, w rządzie Niemiec nie ma jednolitej polityki wobec rządu w Pekinie.

Podczas gdy szefowa MSZ Annalena Baerbock (Zieloni) wzywa do zdystansowania się wobec chińskiego rządu ze względu na narastające w tym kraju tendencje autorytarne, łamanie praw człowieka i coraz bardziej agresywną retorykę wobec Tajwanu, Urząd Kanclerski obawia się "odłączenia", które mogłoby mieć poważne konsekwencje dla zorientowanej na eksport gospodarki niemieckiej - zauważa "Welt".

Jak podkreśla gazeta, wewnętrzny spór w ramach koalicji zaostrzył się niedawno, gdy na jaw wyszło, że Urząd Kanclerski chce dopuścić chińskie przedsiębiorstwo żeglugowe Cosco do przejęcia części udziałów w terminalu portu w Hamburgu. "Rząd może nie wydać zgody (na taką transakcję), opowiedziało się tym już sześć ministerstw w wewnętrznym głosowaniu. (Transakcji) sprzeciwiają się również federalne służby wywiadowcze oraz Komisja Europejska" - podkreśla "Welt".

Deputowani koalicjantów socjaldemokratycznej SPD - Zielonych i liberalnej FDP - podkreślali, że port to obiekt infrastruktury krytycznej, który nie powinien trafić w ręce Chin. W odpowiedzi Scholz podkreślił, że "chodzi wyłącznie o mniejszościowy pakiet udziałów w firmie obsługującej jeden z wielu terminali kontenerowych".

"Ziemia i nieruchomość pozostają całkowicie w posiadaniu miasta" - wskazał kanclerz, dodając, że sprawa sprzedaży pozostaje otwarta. "Nic jeszcze nie zostało postanowione" - podkreślił.